Секс, алкоголь и война: на подвале Русского театра - эпический беспредел

Например, сама эстетика кабаре. В 1920-е годы эта внешне легкая чувственная форма скрывала переживание хрупкости мира, который разлетелся вдребезги и больше не склеился. Буквально искалеченные войной люди забывались в плотских удовольствиях. Особенно в этом преуспевала побежденная Германия, ставшая центром европейской вседозволенности, и даже такой унылый интеллигент и теоретик, как Брехт, использовал этот порочный праздник как материал.

Элементы «сладкой жизни» в классических пропорциях. Фото: Ника Федорчук

Лоботомия в кафешантане

Рассказанная им история проста и поучительна. Отделение солдат, несущих службу в Британской Индии, теряет одного из товарищей и рыскает в поисках замены, чтобы избежать наказания на вечернем построении. Этой заменой становится несчастный портовый грузчик, вышедший из дому за рыбой, но согласившийся помочь хозяйке сомнительного заведения донести тяжелую бочку. Солдаты обманом завлекают грузчика в лагерь, уговаривают помочь им, а потом с помощью той же вдовы подставляют так, чтобы отрезать его пути к бегству.

Судьба этого человека уже летит в бездонную бочку. Фото: Ника Федорчук

По ходу пьесы перед зрителем во всей красе раскрывается моральный облик всех действующих лиц, на фоне которых лишь один грузчик и его верная жена похожи на людей. В наказание за это грузчика и лишают памяти. Символическая лоботомия, которой подвергается этот мыслящий и остро чувствующий человек, выглядит неутешительным диагнозом любой войне. Ведь человек в ней неизменно раскрывается с худшей стороны.

Пока в глубине сценического пространства происходит невнятная возня и мечутся лучи фонарей, в одной из ниш авансцены человека лишают разума. Фото: Ника Федорчук