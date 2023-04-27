Кровь, брызнувшая из яблока. В Русском театре разбирают угрозы и тревоги наступившего будущего

Лошадь Молли выше хряка Наполеона. Но это ему и не по нраву. Фото: Vene Teater

Действительно, помещение Ring Lava в Русском Театре - это бывший ночной клуб «Театр», который открылся в 2011 году и проработал 10 лет. Получается, образная система злачного места маячит и за политическим кабаре по Джорджу Оруэллу?

- Ну, вы человек, помнящий девяностые, поэтому и распознаете их в нашей постановке, – замечает Павел Корнышев – Мы люди помоложе, так что при всем желании их тут не увидим, у нас свои ассоциации. Это же хорошо, что каждый увидит в этой сцене то, что помнит сам.

Уже не животное, еще не человек

- Поначалу ребят насторожила притчевость языка, – поясняет Гареев. – Но вы же видите, что нам все удалось передать через действие! И ребятам удалось найти очень точную форму. В рисунке поведения на сцене есть что-то и от животного, и от человека.

- Животное, которое хочет превратиться в человека, но не может, - вот это очень хорошо Иван показал, по-моему.

Иван Мысягин (Наполеон), Полина Крючкова (Цицерон), Елизавета Солодка (Деловой). Фото: Vene Teater

- Да, ему же в итоге удается разлепить копыто, оно превращается у него в руку, помните? – Гареев снова загорается. – Другое дело, что, когда у тебя пять пальцев, это еще не значит, что ты человек. Вроде похож, а не человек!

- А менялось ли восприятие текста Оруэлла по мере работы над материалом?