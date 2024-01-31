В письме, направленном в суд на прошлой неделе, Департамент окружающей среды попросил отменить значительную часть штрафа, наложенного в конце прошлого года на компанию Olerex на основании Закона о жидком топливе.
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Департамент пошел на попятный: многомиллионный штраф Olerex придется отменить?
В декабре прошлого года Департамент окружающей среды на основании Закона о жидком топливе наложил на Olerex штраф в размере восьми миллионов евро – как утверждалось в тот момент, за неоднократное несоблюдение требования о доле биотоплива.