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Департамент пошел на попятный: многомиллионный штраф Olerex придется отменить?

Ангелина Тякер rus.postimees.ee
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Заправка Olerex (иллюстративное фото).
Заправка Olerex (иллюстративное фото). Фото: Taavi Sepp

В письме, направленном в суд на прошлой неделе, Департамент окружающей среды попросил отменить значительную часть штрафа, наложенного в конце прошлого года на компанию Olerex на основании Закона о жидком топливе.

В декабре прошлого года Департамент окружающей среды на основании Закона о жидком топливе наложил на Olerex штраф в размере восьми миллионов евро – как утверждалось в тот момент, за неоднократное несоблюдение требования о доле биотоплива.

Однако никаких фактических предпосылок для этого не было, подчеркивают юристы Olerex.

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