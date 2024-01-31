Сразу скажу, что Кылварту мои вопросы не понравились. Он отметил, что они оскорбительны. На самом деле, я считаю, что недовольство Кылварта возникло потому, что я поставил его в такое положение, когда он был вынужден говорить вещи, которые не нравятся многим его избирателям. Также скажу, он не хотел называть вещи своими именами, а если ему и приходилось это делать, то он старался как-то выкручивался. Приведу пример.

Еылварт избегает произносить слово «Россия». Вместо него в прямом эфире он использовал словосочетание «эта страна» и делал это в каждом интервью, в котором его спрашивали на эту тему. Почему? Можно предположить, что он не хочет злить своих избирателей.

Он всегда выбирал возможность быть более мягким или откровенно уклончивым в своих высказываниях на так называемые русские темы. Будь то речь об образовании, танке или осуждении деятельности однопартийцев. Еще в 2021 году Кылварт сказал: «Даже через 30 лет мы должны быть заинтересованы, чтобы русские школы сохранились». Когда речь шла о танке, он заявлял об эскалации. А в случае последнего фиаско Яны Тоом он стал говорить о правовой ясности, игнорируя тот факт, почему этих людей депортировали из Эстонии.

Русскоязычная редакция Postimees уже несколько недель назад отправляла Кылварту конкретные вопросы о войне в Украине и действиях России. Кылварт, который всегда очень бойко общается с прессой, в этот раз не нашел времени, чтобы ответить хоть на один вопрос. Кылварт знает, что делать подобные заявления в русскоязычных СМИ для него опаснее всего, поскольку многие избиратели ждут от него чего-то другого.

Если Кылварт хочет, чтобы у людей больше не возникало вопросов о его умонастроениях, он сам должен приложить усилия, чтобы опровергнуть их. Очевидно, что он этого не делает. Не мне говорить, имеет он пророссийские настроения или нет, и на самом деле этого не понимают даже те, кто с ним работал. Но и он не прилагает особых усилий для опровержения этого образа.