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«Это только начало!» Профсоюз пояснил, стоило ли бастовать ради 17 евро

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Учителя доказали, что могут за себя постоять
  • Скоро в школы могут хлынуть люди с улицы
  • Реформисты выстроили стену в общении

Прибавка к зарплате в 17 евро – таков итог девятидневной забастовки учителей. Игра не стоила свеч? Найден ли ключ к решению кризиса в системе образования?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире исполнительный руководитель Эстонского профсоюза работников образования Александр Тийдеманн

Выдержки из беседы:

– Стоило ли бастовать ради 17 евро? Был ли смысл в этой акции?

– Бастовать ради 17 евро не было никакого смысла, но зарплата – это повод. Дело в том, что по закону забастовку можно устраивать только исходя из провалившихся переговоров о повышении минимальной зарплаты учителей общеобразовательных школ. Это не распространяется на педагогов детсадов, профтехучилищ и школ по интересам.

Зарплаты – это одна из многих проблем учителей. Профсоюз уже десятки лет обращает внимание на разрушенную министром Аавиксоо карьерную модель для педагогов, когда была отменена градация от младшего до старшего учителя и методиста. Теперь педагог начинает и заканчивает свою карьеру в одном и том же статусе учителя.

Не менее больная проблема – увеличивающая нагрузка учителей. Она растет с каждым годом, чего не скажешь о зарплате. Мистическая средняя зарплата учителя (чуть более двух тысяч бруттоприм. ред.) складывается из ставки педагога и дополнительной нагрузки, которая разрастается с каждым годом.

Реальность такова, что лет через пять в школы будут принимать на работу всех желающих, то есть людей с улицы.

Дефицит кадров грозит обернуться катастрофой. Проблемой серьезно нужно было заниматься уже десять лет назад. Более половины педсостава – в возрасте 50+, 60+ и 70+. Каждую осень учителей уговаривают поработать еще годик. К тому же более 3500 учителей не имеют требуемого языкового уровня.

Реальность такова, что лет через пять в школы будут принимать на работу всех желающих, то есть людей с улицы.

– Позволила ли забастовка приблизиться хоть на шаг к решению кризиса в системе образования?

– Да! У нас есть приглашение на переговоры по коллективному договору, которого в сфере образования еще никогда не заключалось. Переговоры начнутся в феврале.

– Если договор подпишут к концу года, будет создан прецедент. Но удастся ли это сделать?

– Будем стараться, надо попытаться.

– Если коллективного договора к концу года не будет, готов ли план действий?

– У нас появятся законные основания для новой забастовки.

– Как отреагировали на достигнутый компромисс учителя? Считают ли они забастовку эффективной?

– Наверное, нет ни одного учителя, который хотел бы бастовать. Когда бастуют металлурги, закрываются заводы, производство останавливается. Во время забастовки учителей страдают дети, ущемляется их право на образование.

– Кроме того, забастовка бьет по карману учителей. Многие из них бастовали за свой счет с первого дня протестной акции…

– Хочу поблагодарить всех учителей! Бастовавшие пять-семь дней потеряли четверть своей зарплаты. Это больно ударило по их карману.

– Существенны ли пробелы в знаниях, возникшие из-за забастовки?

– Школам, бастовавшим неделю и больше, придется многое нагонять. Это дополнительные часы работы, которые не будут оплачиваться.

– Возлагать надежды на коллективный договор – это хорошо, но реально ли добиться увеличения зарплат в бюджете 2025 года?

– Возможно, правящей Партии реформ пора задуматься над тем, как составляется бюджет. Слова о том, что образование – один из главнейших приоритетов страны, нужно подкреплять делами. Надеемся, что зарплаты учителей не окажутся последним пунктом для обсуждения при составлении бюджета. До сих пор, увы, было именно так. Полицейские, спасатели и учителя отодвигались на задний план.

Вопрос упирается в реформистов. Со стороны социал-демократов и «Ээсти 200» мы увидели иное отношение. Надеюсь, что реформистам хоть что-то стало понятно. В том числе и то, что учителя могут за себя постоять.

– Как вы оцениваете действия правительства в конфликтной ситуации?

– «Ээсти 200» и социал-демократы всячески пытались избежать этого конфликта и забастовки. Возможности для этого были. Однако любые попытки договориться разбивались о стену, выстроенную реформистами.

– Есть ли у вас уверенность, что достигнутые в ходе забастовки договоренности будут соблюдены? Обещанной прибавки в 17 евро педагоги дождутся?

– Если договоренности не будут соблюдены, а деньги не найдутся, то мы не станем дожидаться даже конца года. У нас есть возможность начать забастовку снова! И в таком случае, надеюсь, к ней присоединятся все учителя.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: стоило ли бастовать ради 17 евро?
Студия Postimees: стоило ли бастовать ради 17 евро? Фото: Madis Veltman
  • Как отреагировали на достигнутый компромисс учителя?
  • Была бы забастовка более эффективной во время экзаменов?
  • Приблизилась ли страна к решению кризиса в системе образования?
  • Существенны ли пробелы в знаниях, возникшие из-за забастовки? 
  • Как нагонять отставание по программе?
  • Что дальше? Если коллективного договора к концу года не будет, готов ли план действий?
  • Реально ли добиться увеличения зарплат в бюджете 2025 года?
  • Какие выводы сделал профсоюз по итогам забастовки?
  • Четко ли действовало правительство в конфликтной ситуации? 
  • Есть ли уверенность в том, что договоренности будут соблюдены?
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