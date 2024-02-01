«Это только начало!» Профсоюз пояснил, стоило ли бастовать ради 17 евро

Реальность такова, что лет через пять в школы будут принимать на работу всех желающих, то есть людей с улицы.

– Позволила ли забастовка приблизиться хоть на шаг к решению кризиса в системе образования?

– Да! У нас есть приглашение на переговоры по коллективному договору, которого в сфере образования еще никогда не заключалось. Переговоры начнутся в феврале.

– Если договор подпишут к концу года, будет создан прецедент. Но удастся ли это сделать?

– Будем стараться, надо попытаться.

– Если коллективного договора к концу года не будет, готов ли план действий?

– У нас появятся законные основания для новой забастовки.

– Как отреагировали на достигнутый компромисс учителя? Считают ли они забастовку эффективной?

– Наверное, нет ни одного учителя, который хотел бы бастовать. Когда бастуют металлурги, закрываются заводы, производство останавливается. Во время забастовки учителей страдают дети, ущемляется их право на образование.

– Кроме того, забастовка бьет по карману учителей. Многие из них бастовали за свой счет с первого дня протестной акции…

– Хочу поблагодарить всех учителей! Бастовавшие пять-семь дней потеряли четверть своей зарплаты. Это больно ударило по их карману.

– Существенны ли пробелы в знаниях, возникшие из-за забастовки?

– Школам, бастовавшим неделю и больше, придется многое нагонять. Это дополнительные часы работы, которые не будут оплачиваться.