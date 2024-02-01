«Это только начало!» Профсоюз пояснил, стоило ли бастовать ради 17 евро

Реальность такова, что лет через пять в школы будут принимать на работу всех желающих, то есть людей с улицы.
– Позволила ли забастовка приблизиться хоть на шаг к решению кризиса в системе образования?
– Да! У нас есть приглашение на переговоры по коллективному договору, которого в сфере образования еще никогда не заключалось. Переговоры начнутся в феврале.
– Если договор подпишут к концу года, будет создан прецедент. Но удастся ли это сделать?
– Будем стараться, надо попытаться.
– Если коллективного договора к концу года не будет, готов ли план действий?
– У нас появятся законные основания для новой забастовки.
– Как отреагировали на достигнутый компромисс учителя? Считают ли они забастовку эффективной?
– Наверное, нет ни одного учителя, который хотел бы бастовать. Когда бастуют металлурги, закрываются заводы, производство останавливается. Во время забастовки учителей страдают дети, ущемляется их право на образование.
– Кроме того, забастовка бьет по карману учителей. Многие из них бастовали за свой счет с первого дня протестной акции…
– Хочу поблагодарить всех учителей! Бастовавшие пять-семь дней потеряли четверть своей зарплаты. Это больно ударило по их карману.
– Существенны ли пробелы в знаниях, возникшие из-за забастовки?
– Школам, бастовавшим неделю и больше, придется многое нагонять. Это дополнительные часы работы, которые не будут оплачиваться.
– Возлагать надежды на коллективный договор – это хорошо, но реально ли добиться увеличения зарплат в бюджете 2025 года?