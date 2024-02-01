ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Посещение России – это не про частную жизнь, а про принципы

И это не говоря уже о более чем вероятном факторе внимания к активистам с антироссийской повесткой со стороны российских спецслужб. Эти органы вполне могут задаться целью создать проблемы не только конкретному человеку, но и всей Эстонии. Это нельзя игнорировать или относиться к этому легкомысленно, но имнено такое отношение прослеживается в ответах Аунапу.

Кремль ищет любые способы извлечения выгоды для себя, и неосторожное поведение местных политиков на фоне отсутствия понимания ситуации может вылиться в неприятности для них самих. И если родственники или партнеры этих людей в России реально переживают за безопасность этих людей, они, напротив, будут отговаривать гражданина Эстонии от поездок в этот Мордор.

С простых жителей, которые пересекают границу с Россией, спроса меньше, хотя и наличие огромных очередей на нарвском погранпункте из людей, направляющихся отмечать в Россию новогодние праздники, тоже понять тяжело с учетом нынешней репутации России. Но политики, в отличие от простых людей, декларируют свои взгляды и принципы, а также играют не последнюю роль в жизни общества. У Центристской партии, насколько я знаю, нет проблем с осуждением российского режима и войны в Украине. Так почему отдельные ее представители ездят туда, придумывая самые разные причины?

Когда Яна Тоом посещает Россию, все уже примерно понимают, чего от нее ожидать, учитывая ее политический бэкграунд. Свое толерантное отношение к России и пророссийским активистам она уже наглядно всем продемонстрировала, и теперь можно ожидать подобную риторику от других людей, посещающих Россию. Молодые же центристские политики, которые не задумываются о том, почему из видных деятелей в Россию больше никто не ездит, видят поведение представителя Эстонии в Европарламенте, и потом вопрошают с удивленным взглядом, почему это СМИ якобы лезут в их частную жизнь.

Но посещение России - это уже не про частную жизнь, это про принципы. Запретить ездить в Россию мы не можем, можем только закрыть границы. Но люди, которые туда отправляются, должны быть готовы к вопросам о своей деятельности там, потому что сейчас территория за рекой Наровой - вражеское государство, и именно так она воспринимается большей частью населения Эстонии.