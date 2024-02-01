Злоумышленники снова осквернили мемориал павшим в войне в Синимяэ

Утром в среду полиция получила сообщение, что неустановленные лица осквернили краской три памятных камня.

Подобный инцидент произошел и 23 января, когда полиция получила сообщение, что на мемориале, расположенном на улице Гренадеримяэ в поселке Синимяэ, были осквернены три мемориальных знака.

Тогда неустановленные лица также залили краской памятники, в результате чего одна сторона была полностью покрыта красной краской, а на обратной стороне были нарисованы черная свастика и красный знак X.

Полиция расследует осквернение мемориала по статье Пенитенциарного кодекса об осквернении памяти умерших. Такое деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Злоумышленники также осквернили мемориал на Гренадеримяэ в прошлом мае, когда неизвестные опрокинули три мемориальных камня на этом месте. Кроме того, были осквернены военный музей и памятные камни у дороги. Городская управа Нарва-Йыэсуу восстановила эти мемориальные знаки, однако полиции не удалось поймать преступников.

После этого инцидента выяснилось, что у мемориальных знаков нет юридического владельца, и горуправа Нарва-Йыэсуу начала процедуру, чтобы взять их в свою собственность.