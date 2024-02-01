Дональд Туск: Евросоюз устал не от Украины, а от Виктора Орбана

«Я думаю, что так называемая усталость от Украины точно не должна быть поводом для беспокойства. У нас в Брюсселе есть усталость от Орбана. У нас так много проблем, которые нужно решить. Посмотрите на улицы не только Брюсселя», - заявил он журналистам, прибыв на заседание Европейского совета.

Туск подчеркнул, что сейчас Евросоюзу необходимо укреплять единство в отношении России, а также в отношении Украины, которая сражается с российской агрессивной политикой.

«Я не могу понять, не могу принять эту очень странную и эгоистичную игру Виктора Орбана. И наши принципы, такие, как верховенство закона, не могут быть поставлены под угрозу; и, конечно же, нет места компромиссу в вопросе Украины. И поэтому то, что мы можем предложить Виктору Орбану, это, как всегда, относиться к нему справедливо, в соответствии с нашими правилами и процедурами, и не более того», - заявил премьер-министр Польши.

Как уже сообщалось, на заседании Европейского совета лидеры стран Евросоюза достигли 1 февраля соглашения о выделении дополнительных 50 млрд евро Украине.