Мария Захарова об изменении латвийского закона о спорте: это нацизм в самом чистом виде

Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным наших южных соседей в дальнейшем играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях как под своим флагом, так и в нейтральном статусе. Реакция со стороны России на эту новость не оказалась неожиданной.