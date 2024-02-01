Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным наших южных соседей в дальнейшем играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях как под своим флагом, так и в нейтральном статусе. Реакция со стороны России на эту новость не оказалась неожиданной.
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Мария Захарова об изменении латвийского закона о спорте: это нацизм в самом чистом виде
Российская газета «Спорт-Экспресс» обратилась к официальному представителю МИДа России Марии Захаровой с просьбой прокомментировать решение латвийского парламента. «Это проявление расизма и ненависти по национальному признаку. Это нацизм в самом чистом виде», - ответила рупор министра иностранных дел России Сергея Лаврова.