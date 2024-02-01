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Мария Захарова об изменении латвийского закона о спорте: это нацизм в самом чистом виде

rus.postimees.ee
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Игроки сборной России по баскетболу. 2019 год.
Игроки сборной России по баскетболу. 2019 год. Фото: Huang Zongzhi / imago images / Xinhua

Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным наших южных соседей в дальнейшем играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях как под своим флагом, так и в нейтральном статусе. Реакция со стороны России на эту новость не оказалась неожиданной.

Российская газета «Спорт-Экспресс» обратилась к официальному представителю МИДа России Марии Захаровой с просьбой прокомментировать решение латвийского парламента. «Это проявление расизма и ненависти по национальному признаку. Это нацизм в самом чистом виде», - ответила рупор министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Измененный закон, кроме того, запрещает организацию в Латвии соревнований (как на уровне взрослых, так и на уровне юниоров) по игровым видам спорта, в которых принимают участие сборные России или Беларуси (под своим флагом или в нейтральном статусе).

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