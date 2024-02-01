Отвечают депутаты: стоит ли закрывать русскоязычные версии сайтов министерств?

Евграфов отмечает, что в Эстонии более 300 тысяч постоянных русскоязычных жителей, после начала войны в страну прибыло несколько десятков тысяч украинских беженцев, и многие из них не владеют английским языком.

«Как и где все эти люди должны получать необходимую информацию, если закроют версии многих сайтов на русском языке?» - задается вопросом политик.

Он напоминает, что на сайтах правительственных учреждений опубликована информация о государственных услугах: получении пособий, оформлении документов, возможности и условиях получения школьного образования: «К примеру, сложно представить, каким образом приходилось бы информировать сотни тысяч человек в период пандемии коронавируса, если бы ресурса kriis.ee не было бы и на русском языке».

По мнению Евграфова, информирование населения и обучение языку - это два совершенно разных направления, каждым из которых надо заниматься по отдельности.

«Стоит понимать, что качество обеспечения государственных услуг напрямую зависит и от того, насколько хорошо люди осведомлены о возможностях и способах их получить. Вряд ли кто-то будет отрицать то, что важно и необходимо улучшать уровень владения эстонским языком. Но если мы хотим добиться положительных результатов, то надо разрабатывать программы обучения и методики, увеличивать количество мест (которые практически всегда в дефиците!) на языковых курсах, разработать, наконец, системный подход к обучению языку», - говорит депутат.