На прошлой неделе фракция оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) потребовала закрыть русскоязычные версии сайтов правительства, различных министерств и подведомственных им учреждений. Что на этот счет думают депутаты? Готовы ли они поддержать предложение EKRE?
Отвечают депутаты: стоит ли закрывать русскоязычные версии сайтов министерств?
Председатель правовой комиссии Рийгикогу, социал-демократ Эдуард Одинец не поддерживает ликвидацию веб-страниц на русском языке министерств и ведомств Эстонии.
«У нас в стране по-прежнему большое количество постоянно проживающих людей, которые не владеют эстонским языком на уровне, позволяющем свободно ориентироваться в правительственных актах и разбираться в публикуемой на домашних страницах информации. И родным языком для большинства этих людей является именно русский. Помимо этого, именно русский является языком общения и для многих проживающих временно на территории Эстонии иностранцев», - сказал Одинец.
По мнению депутата, нужно понимать, для чего информация переводится на русский язык, и до тех пор, пока цель не отпала, нужно продолжать дублировать всю информацию или переводить самое важное.
«Я уверен, что со временем вопрос решится сам собой, но пока информация необходима людям для лучшего понимания их прав и обязанностей, для отстаивания своих прав и выполнения своих обязанностей, надо продолжать переводить. Это в интересах и самого государства», - считает он.
Информирование населения и обучение языку - два разных направления
«В пояснительной записке к проекту решения EKRE сказано, что цель такой меры -
"укрепить статус эстонского языка в публичном пространстве", также в записке отмечается, что "темпы освоения эстонского языка до сих пор были очень медленными"», - отмечает член Рийгикогу Алексей Евграфов.
По его мнению, цель инициативы понятна, однако вызывает большие сомнения, что выбранные средства помогут ее достижению. Он считает, что если действовать подобными методами, можно получить ряд новых проблем.
Евграфов отмечает, что в Эстонии более 300 тысяч постоянных русскоязычных жителей, после начала войны в страну прибыло несколько десятков тысяч украинских беженцев, и многие из них не владеют английским языком.
«Как и где все эти люди должны получать необходимую информацию, если закроют версии многих сайтов на русском языке?» - задается вопросом политик.
Он напоминает, что на сайтах правительственных учреждений опубликована информация о государственных услугах: получении пособий, оформлении документов, возможности и условиях получения школьного образования: «К примеру, сложно представить, каким образом приходилось бы информировать сотни тысяч человек в период пандемии коронавируса, если бы ресурса kriis.ee не было бы и на русском языке».
По мнению Евграфова, информирование населения и обучение языку - это два совершенно разных направления, каждым из которых надо заниматься по отдельности.
«Стоит понимать, что качество обеспечения государственных услуг напрямую зависит и от того, насколько хорошо люди осведомлены о возможностях и способах их получить. Вряд ли кто-то будет отрицать то, что важно и необходимо улучшать уровень владения эстонским языком. Но если мы хотим добиться положительных результатов, то надо разрабатывать программы обучения и методики, увеличивать количество мест (которые практически всегда в дефиците!) на языковых курсах, разработать, наконец, системный подход к обучению языку», - говорит депутат.
Однако, по его мнению, было бы крайне несправедливо и неразумно наказывать людей за несделанную государством работу: недостаточное информирование людей может обернуться проблемами не только для них, но и для государства в целом.
«Поэтому мы не поддерживаем эту, во многом популистскую, инициативу EKRE», - говорит Евграфов.
Предложение EKRE нельзя реализовать без изменения закона
Депутат от «Ээсти 200» Лийза Пакоста напоминает, что правила использования языков закреплены в Законе о языке, который гласит, что люди, составляющие доминирующее этническое меньшинство в волости, имеют право получать ответы от государственных органов на языке этого меньшинства. Поэтому предложение EKRE не может быть реализовано без изменения закона, отмечает политик.
По ее словам, «Ээсти 200» считает важным, чтобы государство использовало и эстонские диалекты и соблюдало современные требования доступности информации, изложенные в Законе о языке и Конвенции о правах инвалидов.
«Информация на сайтах государственных органов слишком редко преподносится на простом языке, что, по сути, является очевидным несоблюдением требования доступности информации, - утверждает депутат. - Государственная информация должна быть доступна для людей с сенсорными или интеллектуальными нарушениями. Предоставление информации людям с интеллектуальными нарушениями на простом языке позволит людям, которые еще изучают эстонский язык, эффективно получать необходимую государственную информацию».
Для соблюдения требования доступности информации, как глава комиссии Рийгикогу по делам ЕС, Пакоста взяла за правило резюмировать законопроект на простом языке, в том числе предоставляя информацию о влиянии проекта на жителей Эстонии.
Политик считает, что невозможно вовлечь людей, если они не усвоили информацию, хотя бы потому, что ее слишком много и она написана на юридически сложном языке. «Честно говоря, это краткое изложение, написанное простым языком, помогает не только обеспечить лучшее взаимодействие, но и помогает лучше понимать ситуацию лицам, принимающим решения», - говорит Пакоста.
Партия реформ и «Отечество» не пожелали высказывать мнение на тему закрытия русскоязычных версий сайтов правительства.