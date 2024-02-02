Время коммента ⟩ Тишина на мосту: исчезновение транзита – шанс для приграничного города

Пенсионеры, обсуждающие фантастические способы попасть в соседнюю страну при наличии пока открытых границ в Псковской области, иллюстрируют разрыв между прошлым и настоящим. В прошлое уходит инерция общего оптимизма и вынужденного приспособления к условиям, существовать в которых можно только за счет границы и транзита.

Эта исторически сложившаяся традиция не требовала больших вложений и отличалась низким порогом входа. Таскать что-то через переход и получать с этого процент мог, в сущности, кто угодно. Эпоха паразитирования на готовом ресурсе продолжалась больше 30 лет. Эта вечность закончилась – наступило настоящее.

Эта картина была неизменной на протяжении десятилетий. Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Уверен, что люди, лучше знающие, что для приграничного города «органично», а что нет, лишь зло усмехнутся на это утверждение. Ведь в течение десятков лет эстонское государство откровенно побаивалось «этих людей из Нарвы», как в ноябре 2023 года выразилась Кая Каллас. А следовательно, брало из региона, что могло, не сильно заморачиваясь тем, что дать взамен, как вовлекать в развитие и стимулировать его на местах. Поэтому горожане выработали свой метод выживания. Хотя уровень этого выживания оказался все равно выше, чем в городе за мостом. Загаженный бессмысленный Ивангород интересен нарвитянам только магазинами, где можно купить выборочные дешевые товары. Что многие и продолжат делать к собственной маленькой выгоде.

Однако наступившее настоящее – это вызов, который принимают не столько нарвитяне, которым не привыкать к выживанию, сколько страна, которая с объяснимой предосторожностью поставила на мосту «зубы дракона». Если исходить не только из того, что на них не сегодня-завтра напорются танки с буквами Z, то очевидно, что в Нарву придется целенаправленно вкладывать. И не приходя сюда бесцеремонными «варягами», а с максимально возможным тактом и пониманием, что тебе тут, строго говоря, никто не обязан верить. Что ты фактом своего появления еще никого тут не осчастливил.

Военные устанавливают заграждения на Нарвском мосту. 31 января 2024. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Тут много чего было, есть и будет. Из шельфа некогда изуродованного города проступают места силы и локальной инициативы. Укрепляется культурная база, появляются стартапы и медийные проекты. Но эта надстройка, говоря в терминах классического марксизма, нуждается в базисе, хотя бы и не таком кондово-индустриальном, как это было в XX веке. При плохом, то есть реалистичном раскладе мировой политики элементом такого базиса может стать и военная база, каким грустным бы ни был такой каламбур. Во всяком случае, пока соседи будут вести себя по-прежнему.