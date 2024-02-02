«Фицо, отправляйся в Россию»: в Словакии прошли массовые антиправительственные протесты

В Словакии тысячи людей приняли участие в акциях протеста против нынешнего правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо. В столице страны Братиславе на улицы вышло около 30 тысяч демонстрантов с плакатами «Фицо – зло для Словакии», «Фицо, отправляйся в Россию», «Позор мафиозному правительству Фицо!», сообщил новостной телеканал TA3 со ссылкой на организаторов.

Демонстрации по призыву оппозиционных партий прошли также в 30 городах Словакии и, как отмечает агентство dpa, стали самыми массовыми с начала протестов в декабре прошлого года. Небольшие акции солидарности состоялись в Праге, Брюсселе, Париже и ряде других европейских городов, сообщило агентство TASR.

Протесты против реформы системы юстиции

Акции, организованные одной консервативной и двумя либеральными оппозиционными партиями, направлены в первую очередь против запланированной реформы системы юстиции, которая в эти дни обсуждается в словацком парламенте. Оппозиция усматривает в этой реформе угрозу правовому государству в Словакии. С критическими замечаниями выступили также представители Еврокомиссии и Европарламента. В декабре Европейская прокуратура в Люксембурге охарактеризовала планируемые нововведения в Словакии как «серьезный риск нарушения верховенства закона».

Нынешние власти страны в ходе реформы намерены упразднить специальную прокуратуру, которая занимается борьбой с организованной преступностью и политическими преступлениями, мотивируя свои планы тем, что прежнее правительство злоупотребляло этой структурой в политических целях. В частности, Фицо обвинил этот орган в предвзятом отношении к своим соратникам.

Оппозиция считает, что Фицо, в очередной раз победивший на выборах осенью 2023 года, упразднением специальной прокуратуры пытается не допустить расследование обвинений в коррупции в его партии в период ее нахождения у власти с 2012 по 2018 год.