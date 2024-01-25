Путин, Орбан, Фицо. Отрыжка коммунизма или новый интернационал?

Однако можно представить, что Фицо будет тогда говорить об Украине. Будет ярая антиукраинская пропаганда с обвинениями во всех смертных грехах. Он навряд ли может поставить себя на место украинских лидеров, которые, несмотря на агрессию России, продолжают помогать словакам оставаться в тепле.

Уже после интервью стало известно, что Роберт Фицо встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем. По итогам встречи в Ужгороде 24 января было подписано совместное заявление, которое должно «усилить двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения», сообщил украинский премьер.

Выход по газу у Словакии найдется наверняка. Фицо же не было у власти три года. Предыдущие правительства что-то делали для диверсификации этих поставок.

- Оппоненты Фицо могут воспользоваться тем, что Словакия теряет привычные выгоды от России?

- Тут работают другие факторы. Фицо в 2018 году свалила улица. И это может случиться снова. Но нужно сильное движение в обществе. Сейчас же у нас митинги по всей территории Словакии только начались. Пока из-за внутриполитических проблем после попыток Фицо похоронить правовое государство, распустить спецпрокуратуру. В Братиславе уже выходило более 25 000 человек. Это была уже пятая манифестация в столице после его прихода к власти осенью. Пока выходят не так массово, как было в 2018 году.