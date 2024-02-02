«Россия переходит в Азию». МИД Финляндии упразднил российский департамент

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о реформировании своих структур, что, в частности, приведет к упразднению департамента России.

«Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и ставит, среди прочего, все страны-члены НАТО и страны ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента. Это изменение учитывает усиление курса Украины на ЕС. Россия переходит в раздел Азии и Океании», - сказано в сообщении на сайте МИД Финляндии.

Сокращения персонала МИД не ожидается. В будущем в финском МИД будет всего три отдела: евроатлантический отдел, отдел Азии и Океании, а также отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Реформа стартовала осенью 2023 года по инициативе главы нового правого правительства Финляндии во главе с Петтери Орпо.

Кая Каллас и премьер Финляндии Петери Орпо, Хельсинки, 29 сентября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

«Благодаря реформе организация МИД станет отражать текущую геополитическую реальность и внешнеполитические явления. В то же время мы совершенствуем методы работы и укрепляем культуру сотрудничества», - заявил статс-секретарь внешнеполитического ведомства Хельсинки, отвечающий за эту реформу, Юкка Саловаара.

11 февраля в Финляндии пройдет второй тур президентских выборов. Как и предсказывал Rus.Postimees накануне первого тура, за пост поборются два бывших министра иностранных дел Пекка Хаависто и Александр Стубб.