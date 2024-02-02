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КаПо не будет возбуждать уголовное дело против госпрокурора

Андрес Эйнманн rus.postimees.ee
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Государственный прокурор Вахур Верте.
Государственный прокурор Вахур Верте. Фото: Taavi Sepp

Коллегия Полиции безопасности (КаПо) приняла решение не возбуждать уголовное дело в отношении государственного прокурора Вахура Верте на основании заявления присяжного адвоката Мартина Траата.

Две недели назад присяжный адвокат Мартин Траат, которому предъявлено обвинение в совершении преступления вместе с членом Рийгикогу Керт Кинго (EKRE), подал в Полицию безопасности заявление о возбуждении уголовного дела в отношении действий государственного прокурора Вахура Верте.

По словам представителя КаПо Марты Тууль, представленные адвокатом материалы «не указывают на то, что Верте совершил преступление при исполнении своих служебных обязанностей».

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