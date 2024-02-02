КаПо не будет возбуждать уголовное дело против госпрокурора

Две недели назад присяжный адвокат Мартин Траат, которому предъявлено обвинение в совершении преступления вместе с членом Рийгикогу Керт Кинго (EKRE), подал в Полицию безопасности заявление о возбуждении уголовного дела в отношении действий государственного прокурора Вахура Верте.