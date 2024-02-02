Коллегия Полиции безопасности (КаПо) приняла решение не возбуждать уголовное дело в отношении государственного прокурора Вахура Верте на основании заявления присяжного адвоката Мартина Траата.
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КаПо не будет возбуждать уголовное дело против госпрокурора
Две недели назад присяжный адвокат Мартин Траат, которому предъявлено обвинение в совершении преступления вместе с членом Рийгикогу Керт Кинго (EKRE), подал в Полицию безопасности заявление о возбуждении уголовного дела в отношении действий государственного прокурора Вахура Верте.