Тяжелые ДТП: два пешехода угодили под колеса машин

В пятницу, 2 февраля, в 7.15 в Тарту у дома на Уюла, 54 произошло ДТП: 29-летний мужчина на BMW 330 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

В 13.04 в Нарве у дома на Пушкина, 25 автомобиль Chevrolet Aveo, за рулем которого была 55-летняя женщина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 71-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

Еще одно тяжелое ДТП произошло в Харьюмаа на 11-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Подробнее об этой аварии читайте здесь.