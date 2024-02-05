Расследование КаПо ⟩ Заказ на осквернение памятников в Синимяэ мог поступить из России

Один из задержанных имеет российское гражданство, другой — двойное гражданство Эстонии и России. Генпрокуратура просила суд арестовать гражданина Российской Федерации.

«Харьюский уездный суд согласился с ходатайством прокуратуры и заключил его под стражу на срок до двух месяцев, поскольку, если он окажется на свободе, то сможет уклониться от уголовного преследования», - поясняет госпрокурор Трийну Олев.

«Согласно подозрению, арестованный в конце прошлой недели также причастен к осквернению краской барельефа Альфонса Ребане», - констатирует гособвинитель.

Кроме того, несколько недель назад по запросу прокуратуры суд также арестовал человека с эстонско-российским гражданством, которого подозревают, в том числе, в осквернении памятников в Ида-Вирумаа 8 мая прошлого года.

«Исходя из собранных в ходе расследования доказательств, есть основания полагать, что заказы на совершение преступлений поступали еще весной прошлого года, в последнее время этот процесс вновь усилился. Ранее соцсети использовались для поиска людей, которых можно было использовать в качестве инструмента для совершения преступления», - дополняет картину заместитель генерального директора КаПо Александер Тоотс.

«Мы сделаем все возможное, чтобы выявить всех совершивших преступления в Эстонии по заказу России, и в сотрудничестве с прокуратурой предъявить им обвинения», - подчеркивает Тоотс.

На прошлой неделе в среду полиция получила сообщение, что неустановленные лица осквернили краской три памятных камня.

Подобный инцидент произошел и 23 января, когда полиция получила сообщение, что на мемориале, расположенном на улице Гренадеримяэ в поселке Синимяэ, были осквернены три мемориальных знака.

Тогда неустановленные лица также залили краской памятники, в результате чего одна сторона была полностью покрыта красной краской, а на обратной стороне были нарисованы черная свастика и красный знак X.

Полиция расследует осквернение мемориала по статье Пенитенциарного кодекса об осквернении памяти умерших. Такое деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Если вы располагаете какой-то информацией об осквернении памятников в Синимяэ, Полиция безопасности просит помочь в расследовании. Письмо можно направить по адресу kapo@kapo.ee.