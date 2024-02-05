Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об угоне незапертого автомобиля BMW, а также об изъятии поддельных документов у гражданина Молдовы. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в пабе на площади Вабадузе, в котором загорелась стиральная машина, и о провалившейся под лед собаки, которую удалось спасти.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угон BMW, пожар в пабе на площади Вабадузе, провалившаяся под лед собака
Насилие
2 февраля поступило сообщение, что на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне неизвестный напал на 53-летнюю женщину.
3 февраля поступило сообщение, что на улице Карьямаа в Пыхья-Таллинне неизвестный напал на 49-летнего мужчину.
4 февраля поступило сообщение, что 60-летний мужчина напал на свою 56-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Пунане в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
4 февраля поступило сообщение, что 42-летний мужчина напал на свою 39-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Кивила в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
4 февраля поступило сообщение, что на бульваре Кольде в Пыхья-Таллинне между 30-летним и 39-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
4 февраля поступило сообщение, что 44-летний мужчина напал на свою 37-летнюю сожительницу в многоквартирном доме на улице Ринги в Маарду. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
2 февраля в полицию поступило сообщение, что у развлекательного заведения на улице Калеви в Кохтла-Ярве неизвестный избил 24-летнего мужчину.
4 февраля в полицию поступило сообщение, что 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою жену во время ссоры в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве. Мужчина был задержан.
2 февраля в полицию поступило сообщение, что 29-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил 31-летнего во время ссоры в поселке Кадрина, Ляэне-Вирумаа. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Угон
2 февраля в полицию поступило сообщение об угоне незапертого автомобиля BMW в поселке Кыпу волости Пыхья-Сакала. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили автомобиль в городе Вильянди и арестовали 48-летнего мужчину, управлявшего машиной. Транспортное средство вернули владельцу. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в рамках уголовного разбирательства.
Безопасность на границе
2 февраля гражданину Российской Федерации, 1956 года рождения, было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону на шесть месяцев, поскольку он не имел вида на жительство и нелегально находился в Эстонии в течение трех календарных дней.
4 февраля в Стамбул хотели вылететь два гражданина Республики Узбекистан: мужчина 1993 года рождения и девочка 2016 года рождения. Мужчина признал, что они находились в Шенгенском визовом пространстве нелегально более четырех лет, а документы для путешествия были спрятаны в багаж. Их паспорта были намеренно повреждены, а визы/штампы частично удалены. Им были выписаны предписания покинуть Эстонию в течение семи дней, а мужчине был наложен штраф в размере 400 евро и применен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили семь граждан России, трех граждан Молдовы, одного гражданина Грузии, одного гражданина Украины, одного гражданина Сербии и одного гражданина Кореи.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 12 граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
4 февраля на пограничном пункте Койдула при выезде из Эстонии был проверен легковой автомобиль Renault с немецкими номерами, за рулем которого был гражданин Канады. При проверке документов выяснилось, что канадские водительские права были поддельными. Документ был изъят, а водитель был оштрафован на 380 евро. После процессуальных процедур гражданин Канады покинул территорию Эстонии на автомобиле с другим водителем.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» один гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Он был оштрафован, ему выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Молдовы, въезжавший в Эстонию, и выяснилось, что его документы полностью поддельные. Документ был изъят, а мужчина был возвращен в Россию.
ДТП
2 февраля в 20:32 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Лехмья волости Раэ на шоссе Таллинн-Тарту микроавтобус врезался в трактор. Прибывшие на место спасатели Ассаку обнаружили двух пострадавших в тяжелом состоянии, застрявших в микроавтобусе. На место также прибыла полиция, которая регулировала движение во время спасательных работ. Были задействованы гидравлические инструменты, и пострадавшие были вырезаны из машины. Скорая помощь доставила обоих пострадавших в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH) для оценки их состояния здоровья. Водитель трактора в аварии не пострадал. К 22:46 обе машины были помещены на эвакуаторы, дорога была очищена, а движение по Тартускому шоссе возобновилось.
3 февраля в 01:24 в Центр тревоги позвонил житель Соокюла волости Хяэдемеэсте, который врезался на своем автомобиле в упавшее на дорогу дерево и застрял в нем передними колесами. Спасатели освободили автомобиль и проезжую часть с помощью бензопилы. На автомобиле не было никаких заметных повреждений, и он смог доехать до дома своим ходом.
2 февраля в 11:21 в Центр тревоги поступило сообщение о мусоровозе, который из-за гололеда съехал с дороги в деревне Вельтси волости Раквере. Грузовик опрокинулся в ручей, и произошла утечка топлива. О событии было немедленно проинформирован и Департамент окружающей среды. Спасатели осмотрели место происшествия, выяснили, что топливный бак цел, но происходит утечка гидравлического масла, и вода разнесла загрязнение в ручье на расстояние около 100 метров. Спасатели установили два боновых заграждения для предотвращения распространения загрязнения, а владелец автомобиля остался на месте, чтобы организовать извлечение машины из ручья.
3 февраля в 21:13 в деревне Ристипало волости Ряпина (Пыльвмаа) легковой автомобиль Suzuki столкнулся с перебегавшей дорогу косулей. Затем косуля влетела во встречный автомобиль Subaru. Животное погибло в аварии, автомобили получили внешние повреждения. Спасатели убрали тушу животного с дороги для обеспечения безопасности движения.
3 февраля, в 9:32 в Центр тревоги сообщили, что на втором километре Пыввату-Луунья-теэ в волости Луунья автомобиль по неизвестной причине съехал в кювет и упал в ручей. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
4 февраля, в 17:51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Выйзику в волости Пыльтсамаа автомобиль врезался в дерево и загорелся. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
2 февраля в 12:33 поступило сообщение, что в Валга на улице Я. Куперянова грузовик в результате гололеда наехал на бордюр, после чего его топливный бак повредился и начал течь. Спасатели собрали топливо в ванну и ведра, а затем перелили в большую бочку. Всего было собрано около 120 литров топлива. Разлитое на площади 20 квадратных метров загрязнение было покрыто абсорбирующим материалом. Уборка отходов осталась на усмотрение владельца грузовика. Ситуацию зафиксировал прибывший на место инспектор Департамента окружающей среды.
Пожары
2 февраля в 14:36 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на балконе второго этажа четырехэтажного дома на бульваре Суплузе в Пирита. Прибывшие на место спасатели Пирита оперативно проникли в здание и квартиру и потушили небольшой пожар на балконе с помощью пены. Оказалось, что на балконе загорелась маленькая картонная коробка с камнями для банной печи. Предварительной причиной пожара стало курение, но не в квартире с загоревшейся коробкой. Предположительно, искра прилетела с балкона одного из верхних этажей и была перенесена туда ветром. Дальнейшим расследованием события продолжила заниматься полиция.
3 февраля в 15:36 спасатели получили вызов в паб на площади Вабадузе в Кесклинне, подвал которого был наполнен дымом. Выяснилось, что там загорелась стиральная машина. Прибывшие на место спасатели Кесклинна обнаружили, что работники потушили пожар до их прибытия. Спасатели проверили стиральную машину и проводку и, не обнаружив дальнейшей опасности, покинули место происшествия к 15:43.
4 февраля в 01:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Хелламаа на Хийумаа горит открытым пламенем гараж площадью 30 квадратных метров. Спасатели приступили к локализации огня и защите расположенного поблизости жилого дома от возгорания. Гараж был полностью уничтожен огнем. Пожар, возникший по пока неизвестной причине, был потушен к 03:23. На происшествие отреагировали спасательные команды Кярдла, Кяйна и Эммасте.
Прочее
5 февраля в 7:49 спасатели выехали в садоводческое товарищество на улице Канали в Нарве, где помогли вытащить собаку, провалившуюся под лед. Собаку отвезли в приют для животных.