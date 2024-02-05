СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Угон BMW, пожар в пабе на площади Вабадузе, провалившаяся под лед собака

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 12 граждан Молдовы.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

4 февраля на пограничном пункте Койдула при выезде из Эстонии был проверен легковой автомобиль Renault с немецкими номерами, за рулем которого был гражданин Канады. При проверке документов выяснилось, что канадские водительские права были поддельными. Документ был изъят, а водитель был оштрафован на 380 евро. После процессуальных процедур гражданин Канады покинул территорию Эстонии на автомобиле с другим водителем.

В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» один гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Он был оштрафован, ему выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Молдовы, въезжавший в Эстонию, и выяснилось, что его документы полностью поддельные. Документ был изъят, а мужчина был возвращен в Россию.

ДТП