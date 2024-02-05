Погода на неделю ⟩ К выходным обещают потепление и снег

Во вторник погода в стране будет определяться фронтом низкого давления, который переместился над Северной Европой на восток, в результате в Эстонии похолодает.

Послезавтра область низкого давления переместится над Литвой на восток – для нас это означает новые снегопады.

К четвергу в странах Балтии установится область высокого давления, которая сформируется в Финляндии.

Ближе к концу недели фронт низкого давления с Британских островов распространится по всей Центральной Европе до Польши и Украины, тогда как в Эстонии в пятницу ожидаются умеренные холода.

С субботы по понедельник восточный край области низкого давления, медленно продвигающийся на юг, принесет нам потепление и небольшой снег.