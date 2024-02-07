Власть тьмы ⟩ «Мастер и Маргарита»: Чем вызван шум вокруг «нехорошего» фильма?

Для начала в России скоро закончатся фильмы, запущенные в производство еще до масштабной войны. Хотя следует иметь в виду и репутацию оригинала, и историю его экранизаций в России. «Мастер и Маргарита» - не просто культовый роман, а один из якорных текстов русской культуры начиная с 1980-х годов. Тогда Булгаков на волне Перестройки в СССР начал выходить массовыми тиражами и вскоре стал классикой. Важно, что роман это авантюрный, то есть остросюжетный и развлекательный. Умных разговоров там на самом деле немного, а те, что есть, – разжеванные и вполне доходчивые.

Позднесоветские издания романа - памятное многим таллиннское и массовое московское, изданное в многотиражной дешевой серии. Фото: Wikimedia Commons

Попытки экранизировать книгу сначала в 1990-е, а потом в 2000-е годы потерпели неудачу. Юрий Кара, снявший четырехчасовой фильм, был вынужден сильно сокращать его, отчего пострадали значимые сюжетные линии. Когда после множества скандалов картина, снятая в 1994 году, вышла на экраны в 2011, она смотрелась как винтажный курьез, особенно – на фоне уже прошедшего к тому времени сериала Владимира Бортко (2005). В свою очередь, сериал страдал буквализмом, который режиссер считал достоинством. Бортко и сейчас искренне уверен, что «хорошее» кино «бережно» переносит на экран все, что есть в книге.

Долой пересказ оригинала!