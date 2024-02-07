Ср, 7.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

«Отечество» хочет заставить правительство отменить введение автоналога

rus.postimees.ee
Copy
Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Tairo Lutter

По мнению председателя «Отечества» Урмаса Рейнсалу, проект налога на транспортные средства, направленный правительством в Рийгикогу, неразумен, его влияние на эстонское общество не проанализировано, поэтому правительство должно отозвать законопроект.

На заседании парламента в среду Рейнсалу также передаст проект резолюции от имени фракции «Отечества», которая обязывает правительство отказаться от налога на автомобили.

Читайте также

«В ситуации, когда за последний год правительство повысило почти все государственные налоги и сборы, увеличив инфляцию и углубив рецессию, наложение нового бремени на население и предприятия Эстонии является преступным. Представленный в Рийгикогу законопроект о налоге на автомобили – это, по сути, налоговое чудовище, единственная цель которого – собрать с общества сотни миллионов евро налоговых поступлений, ухудшив тем самым условия жизни эстонского народа, особенно семей с детьми. С каждой новой представленной версией налог на автомобили становился все сложнее и обременительнее, и никто не смог оценить реальные последствия налога, да и не пытался, потому что единственная цель - собрать конкретную сумму денег», – сказал председатель «Отечества».

Рейнсалу отметил, что министр финансов и чиновники министерства при обсуждении проекта налога на автомобили не смогли предоставить данные о том, сколько людей в Эстонии используют автомобили для основных повседневных дел, хотя Департамент статистики уже несколько лет проводит анализ на эту тему. В ведомстве отметили, что число владельцев личных автомобилей растет, особенно среди людей с доходами ниже среднего.

«Для людей личный автомобиль – это вынужденный выбор, потому что без него невозможно ездить на работу, в магазин, отвозить детей в школу или на отдых. Эти же люди и так больше всех страдают из-за решений правительства, но вместо того, чтобы понять и не вводить налог, они вынуждены сталкиваться с надменным отношением, что если у вас есть машина, вы в состоянии платить налог. Я хотел бы подчеркнуть, что Эстонии не нужен налог на автомобили, и Рийгикогу должен послать правительству четкий сигнал об этом», – сказал Рейнсалу.

«Отечество» также организует пикет перед Домом Стенбока в 11.30 в четверг, чтобы послать правительству четкий сигнал «Нет автоналогу!».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх