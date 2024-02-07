«Отечество» хочет заставить правительство отменить введение автоналога

На заседании парламента в среду Рейнсалу также передаст проект резолюции от имени фракции «Отечества», которая обязывает правительство отказаться от налога на автомобили.

«В ситуации, когда за последний год правительство повысило почти все государственные налоги и сборы, увеличив инфляцию и углубив рецессию, наложение нового бремени на население и предприятия Эстонии является преступным. Представленный в Рийгикогу законопроект о налоге на автомобили – это, по сути, налоговое чудовище, единственная цель которого – собрать с общества сотни миллионов евро налоговых поступлений, ухудшив тем самым условия жизни эстонского народа, особенно семей с детьми. С каждой новой представленной версией налог на автомобили становился все сложнее и обременительнее, и никто не смог оценить реальные последствия налога, да и не пытался, потому что единственная цель - собрать конкретную сумму денег», – сказал председатель «Отечества».

Рейнсалу отметил, что министр финансов и чиновники министерства при обсуждении проекта налога на автомобили не смогли предоставить данные о том, сколько людей в Эстонии используют автомобили для основных повседневных дел, хотя Департамент статистики уже несколько лет проводит анализ на эту тему. В ведомстве отметили, что число владельцев личных автомобилей растет, особенно среди людей с доходами ниже среднего.

«Для людей личный автомобиль – это вынужденный выбор, потому что без него невозможно ездить на работу, в магазин, отвозить детей в школу или на отдых. Эти же люди и так больше всех страдают из-за решений правительства, но вместо того, чтобы понять и не вводить налог, они вынуждены сталкиваться с надменным отношением, что если у вас есть машина, вы в состоянии платить налог. Я хотел бы подчеркнуть, что Эстонии не нужен налог на автомобили, и Рийгикогу должен послать правительству четкий сигнал об этом», – сказал Рейнсалу.

«Отечество» также организует пикет перед Домом Стенбока в 11.30 в четверг, чтобы послать правительству четкий сигнал «Нет автоналогу!».