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РУГАНЬ МИНИСТРОВ ⟩ Ансип: мелочные взгляды и рекомендации Каллас мотивируют меня продолжать отстаивать интересы Эстонии

Мейнхард Пулк
, журналист
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Андрус Ансип и Кая Каллас.
Андрус Ансип и Кая Каллас. Фото: Remo Tõnismäe

Письмо премьер-министра Каи Каллас депутату Европарламента Андрусу Ансипу, в котором премьер посоветовала бывшему премьер-министру не баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Партии реформ, не стало для Ансипа неожиданностью.

«Она даже говорит, что давно написала письмо, но сомневалась, стоит ли его отправлять. Некоторые фрагменты этого письма дошли до меня еще в прошлом году, а более конкретно о взглядах Каи Каллас мне стало известно от генерального секретаря партии почти три недели назад», - говорится в комментарии Ансипа, направленном Postimees.

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По словам Ансипа, он всегда защищал принципы Партии реформ и мировоззрение, благодаря которому Партия реформ долгое время оставалась самой сильной партией в Эстонии. «Я не считаю, что Кая Каллас хорошо управляла правительством и партией. Нарушив основополагающие принципы Партии реформ, она потеряла доверие эстонского народа. Потеря доверия не была неизбежной, она является результатом конкретных действий и бездействий» - сказал он.

Он продолжил: «Я не собираюсь молча наблюдать за упадком эстонской экономики и благосостояния народа. Я остаюсь при своих взглядах. Эстонии нужно надежное правительство. Его отсутствие в нынешней ситуации с безопасностью - это угроза безопасности».

Ансип отметил, что в уставе Партии реформ указано, что член партии имеет право не соглашаться с текущей политикой партии. «Я воспользовался этим правом и готов воспользоваться им в будущем», - сказал Ансип.

Ансип примет решение о выдвижении кандидатуры на выборах в Европарламент в конце марта. «Мелочные взгляды и рекомендации Каи Каллас не баллотироваться, скорее, мотивируют меня продолжать отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ», - сказал Ансип.

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