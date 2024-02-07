РУГАНЬ МИНИСТРОВ ⟩ Ансип: мелочные взгляды и рекомендации Каллас мотивируют меня продолжать отстаивать интересы Эстонии

«Она даже говорит, что давно написала письмо, но сомневалась, стоит ли его отправлять. Некоторые фрагменты этого письма дошли до меня еще в прошлом году, а более конкретно о взглядах Каи Каллас мне стало известно от генерального секретаря партии почти три недели назад», - говорится в комментарии Ансипа, направленном Postimees.

По словам Ансипа, он всегда защищал принципы Партии реформ и мировоззрение, благодаря которому Партия реформ долгое время оставалась самой сильной партией в Эстонии. «Я не считаю, что Кая Каллас хорошо управляла правительством и партией. Нарушив основополагающие принципы Партии реформ, она потеряла доверие эстонского народа. Потеря доверия не была неизбежной, она является результатом конкретных действий и бездействий» - сказал он.

Он продолжил: «Я не собираюсь молча наблюдать за упадком эстонской экономики и благосостояния народа. Я остаюсь при своих взглядах. Эстонии нужно надежное правительство. Его отсутствие в нынешней ситуации с безопасностью - это угроза безопасности».

Ансип отметил, что в уставе Партии реформ указано, что член партии имеет право не соглашаться с текущей политикой партии. «Я воспользовался этим правом и готов воспользоваться им в будущем», - сказал Ансип.

Ансип примет решение о выдвижении кандидатуры на выборах в Европарламент в конце марта. «Мелочные взгляды и рекомендации Каи Каллас не баллотироваться, скорее, мотивируют меня продолжать отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ», - сказал Ансип.