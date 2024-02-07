Рейтинг Центристской партии продолжает снижаться: «Говорят, что от нас ушли хорошие люди, но в каком месте они хорошие?»

Он подчеркнул, что на выборах люди выбирали Центристскую партию, а получили четырех социал-демократов, трех членов «Отечества» и реформистку, которые ушли с этими голосами из ЦП. «В 2027 году посмотрим, кто из них попадет в Рийгикогу. Я думаю, что кроме Юри Ратаса и Эстер Карусе - никто», - уверен Тоотс.

Заместитель председателя ЦП Яна Тоом подробнее остановилась на том, почему рейтинг партии таков, и что с этим следует делать. «Во-первых, я благодарна всем, кто нас по-прежнему поддерживает, несмотря на все трудности. У меня не поворачивается язык сказать, что у нас маленький рейтинг, потому что я за этим рейтингом вижу этих людей. Спасибо им», - говорит она.

По словам Тоом, тенденция плохая, но это было ожидаемо. Все понимали, что после ухода Юри Ратаса ситуация с рейтингом ухудшится. «Именно поэтому для партии плохо, что он все тянул с этим. Но теперь он, наконец, определился. Спасибо большое», - сказала политик.

Слева направо: Михаил Кылварт, Яна Тоом, Юри Ратас и Майлис Репс. Фото: Sander Ilvest