Сегодня Rus.Postimees обнародовал результаты социологического исследования о степени доверия к партиям. Согласно последним результатам, самый высокий процент поддержки у партии «Отечество», а рейтинг центристов снова снизился, и теперь Центристская партия плетется в хвосте вместе с «Ээсти 200». Rus.Postimees опросил ведущих политиков-центристов, чтобы узнать, как партия намерена переломить эту ситуацию.
Рейтинг Центристской партии продолжает снижаться: «Говорят, что от нас ушли хорошие люди, но в каком месте они хорошие?»
Поддержка Центристской партии упала на 1,3 процентных пункта за неделю и на 3,8 процентных пункта за последние пять недель. Этот показатель у партии никогда не был таким низким в рейтингах Norstat.
Член правления Центристской партии (ЦП) Андрей Коробейник полагает, что рейтинги, безусловно, важны, но больше всего они важны ближе к выборам. Сейчас же они скорее сигнализируют о том, что думает избиратель в этот момент.
«Ничего катастрофического нет. Сейчас вообще рейтинги партий очень сильно качаются, кроме, разве что, рейтинга "Ээсти 200" и EKRE. Я думаю, мы в течение нескольких недель сможем исправить ситуацию в какой-то степени», - говорит Коробейник.
По его словам, падение рейтинга было прогнозируемым, так как Юри Ратас был влиятельным членом партии, и многие избиратели были разочарованы тем, что он ушел. К счастью для партии, вместе с ним другие влиятельные члены партии не ушли, что означает, что состав партии стабилизируется.
Член фракции ЦП в Рийгикогу Алексей Евграфов продемонстрировал такой же оптимистичный взгляд на вещи. «Мы давно понимали, что Юри Ратас уходит, и в этой связи наш рейтинг так или иначе упадет на какое-то время, - сказал Евграфов. - Но главные показатели успешности нашей работы - это все равно выборы».
Он добавил, что партия работает над тем, чтобы избиратели вернулись к ЦП, никакой паники нет. На вопрос, на какой процентной отметке паниковать было бы допустимо, Евграфов ответил, что даже если будет хуже, панике ни в коем случае поддаваться нельзя.
«Все зависит от нас самих, от членов партии, насколько мы будем активны, насколько мы будем убедительны, когда будем обращаться к нашему избирателю. Нужно быть активными, выражать свои мысли и мнения. Именно этим мы сейчас занимаемся», - сказал депутат парламента.
Мэр Нарвы и член правления ЦП Яан Тоотс высказался в адрес бывшего руководителя ЦП Юри Ратаса, которому сам Тоотс в свое время бросил вызов на выборах председателя партии, но проиграл.
«Юри Ратас ушел в "Отечество" и пишет, что партия, которой он же и руководил, теперь плохая. Это бред, который смешит людей. Он же сам руководил этой партией еще пять месяцев назад!» - возмутился Тоотс. Он говорит, что за пару месяцев все стабилизируется, нужно подождать.
По словам Тоотса, завтра, 8 февраля, состоится заседание совета уполномоченных партии, на котором обсудят новую стратегию, чтобы партия двигалась дальше. «Думаю, сейчас это просто слишком эмоциональная тема. Но жизнь покажет, как будет выбирать народ. Не исключено, что скоро нас будут ждать другие цифры рейтинга. Неприятно, когда рейтинг падает, но это про эмоции», - сказал мэр Нарвы.
Тоотс также осудил покинувших партию коллег. «Говорят, от нас ушли хорошие люди, но в каком месте они хорошие? Это была команда Юри Ратаса. Давайте посчитаем: из десяти депутатов личные мандаты получили только Юри Ратас и Эстер Карусе. Восемь человек получили шесть тысяч голосов! Да Лаури Лаатс один набрал 6007 голосов. По голосам получается, что из партии вышел только Лаури Лаатс!»
Он подчеркнул, что на выборах люди выбирали Центристскую партию, а получили четырех социал-демократов, трех членов «Отечества» и реформистку, которые ушли с этими голосами из ЦП. «В 2027 году посмотрим, кто из них попадет в Рийгикогу. Я думаю, что кроме Юри Ратаса и Эстер Карусе - никто», - уверен Тоотс.
Заместитель председателя ЦП Яна Тоом подробнее остановилась на том, почему рейтинг партии таков, и что с этим следует делать. «Во-первых, я благодарна всем, кто нас по-прежнему поддерживает, несмотря на все трудности. У меня не поворачивается язык сказать, что у нас маленький рейтинг, потому что я за этим рейтингом вижу этих людей. Спасибо им», - говорит она.
По словам Тоом, тенденция плохая, но это было ожидаемо. Все понимали, что после ухода Юри Ратаса ситуация с рейтингом ухудшится. «Именно поэтому для партии плохо, что он все тянул с этим. Но теперь он, наконец, определился. Спасибо большое», - сказала политик.
«Конечно, все это непросто. У нас очень маленькая фракция в Рийгикогу. Скажу честно, потребовалось некоторое время, чтобы прийти в равновесие после того, как Юри Ратас объявил, что со мной вообще невозможно иметь дело ни под каким видом... Ну, это неприятно, когда с человеком работаешь много лет, думаешь, что ты его понимаешь, он тебя понимает. А потом вот такое происходит. Конечно, это выбивает из колеи», - сокрушается Яна Тоом.
По поводу возможных мер, которые помогли бы восстановить рейтинг, она рассказала, что ЦП намерена делать политические заявления. Кроме того, была сформирована рабочая группа по выработке программы для выборов в парламент. «Я думаю, это будет очень хорошая программа. Я надеюсь на это, потому что надо работать. Другого способа нет».
Тоом считает, что рейтинг можно восстановить. Центристская партия - самая большая и старая партия Эстонии, она переживала много кризисов и выжила. «Сейчас ситуация немного другая, ее нельзя сравнивать с прежними кризисами, но выйти из нее можно», - считает Яна Тоом.
О сроках восстановления сейчас говорить рано, и результат будет зависеть от очень многих факторов. По словам политика, ЦП сейчас постоянно обвиняют в том, что она прорусская (venemeelne), но это звучит для многих как пророссийская (Venemaameelne).
«Воспринимается это именно в последнем контексте, хотя вы прекрасно знаете, что Центристская партия осудила российскую агрессию против Украины. Михаил Кылварт был первым эстонским политиком, кто в 2022 году поехал туда. А сколько помощи Таллинн оказал Украине? Но это не обсуждается, - говорит Тоом. - Наша позиция предельно ясна, но наши бывшие коллеги постоянно вынуждают нас оправдываться. А тот, кто оправдывается, доверия не вызывает. Очень удобная у них позиция».