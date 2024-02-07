Пограничная служба Финляндии: на той стороне границы могут находиться сотни и даже тысячи беженцев

«На данном этапе нельзя сказать, что ситуация [на восточной границе] разрешилась», - заявил Саарекс.

По его словам, вблизи пунктов пропуска нет активного движения, а закрытие КПП не оказало заметного влияния на сухопутную границу.

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Саарекс отметил, что в январе было три случая незаконного пересечения границы. В общей сложности 33 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Он заявил, что пограничная служба находится в контакте с российскими коллегами.