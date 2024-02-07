Ср, 7.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Пограничная служба Финляндии: на той стороне границы могут находиться сотни и даже тысячи беженцев

rus.postimees.ee
Copy
Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года.
Мигранты смотрят на собаку финского пограничника на международном пограничном переходе в Салле, северная Финляндия, 22 ноября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс заявил в эфире Yle: по оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран все еще намерены пересечь восточную границу.

«На данном этапе нельзя сказать, что ситуация [на восточной границе] разрешилась», - заявил Саарекс.

По его словам, вблизи пунктов пропуска нет активного движения, а закрытие КПП не оказало заметного влияния на сухопутную границу.

Читайте также

Саарекс отметил, что в январе было три случая незаконного пересечения границы. В общей сложности 33 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Он заявил, что пограничная служба находится в контакте с российскими коллегами.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх