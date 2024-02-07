Заместитель начальника Пограничной службы Марко Саарекс заявил в эфире Yle: по оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран все еще намерены пересечь восточную границу.
Пограничная служба Финляндии: на той стороне границы могут находиться сотни и даже тысячи беженцев
«На данном этапе нельзя сказать, что ситуация [на восточной границе] разрешилась», - заявил Саарекс.
По его словам, вблизи пунктов пропуска нет активного движения, а закрытие КПП не оказало заметного влияния на сухопутную границу.
Саарекс отметил, что в январе было три случая незаконного пересечения границы. В общей сложности 33 человека обратились с просьбой о предоставлении убежища.
Он заявил, что пограничная служба находится в контакте с российскими коллегами.