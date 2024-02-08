Холода опаснее всего для расположенных в неутепленных и неотапливаемых помещениях или в старых домах труб, которые домовладельцы нередко склонны размораживать огнеопасными методами.
Эксперт: разморозка труб может привести к пожару
При экстремальных минусовых температурах этой зимы многие домовладельцы оказались в дискомфортной ситуации, когда из-за замерзания труб прекратилось их водоснабжение и разладился быт.
«В основном трубы замерзают в помещениях, которые не отапливаются или недостаточно утеплены, а также в деревенских домах, банях и прилегающих к наружной стене ванных комнатах. В этом зачастую виноваты строительные ошибки, старение окружающей трубопровод изоляции или плохой монтаж», - разъяснила причины замерзания труб руководитель отдела имущественного ущерба Seesam Кристель Коби.
В первых рядах - несчастные случаи
По словам страховщика, в таких ситуациях во многих домовладельцах просыпается внутренний Макгайвер, и люди вооружаются подручными средствами, такими как тепловентиляторы, фены, радиаторы и паяльные лампы.
Опаснее всего из них, безусловно, открытый огонь, который может разорвать обледеневшую трубу, а также без труда поджечь дом. Хотя в домашних условиях для размораживания труб используются и строительные фены, температура этого инструмента столь высока, что при небрежном обращении он может поджечь деревянный фасад, с которого огонь быстро перекинется на настил и полы. Можно только гадать, что останется в такой ситуации от какого-нибудь старого дома, утепленного стружкой.
«Следует учитывать и то, что если использовать при размораживании излучающий тепло прибор, то металл проведет тепло и возгорание может начаться в другом месте. У нас были случаи, когда возгорались нанесенная вокруг трубы строительная пена и перекрытие, напротив которых находились прогреваемые трубы», - сказала Коби.
Также представитель Seesam приводит пример ущерба, когда домовладелец начал размораживать замерзшую трубу на чердаке с виду безобидным маленьким тепловентилятором. Поскольку металлические части внутри вентилятора нагрелись до высоких температур и в воздухе летало много пыли и шерстяного пуха, которые попадали на раскаленные детали, а затем от работы вентилятора - обратно в пыль и в легковоспламеняющуюся среду, начался пожар.
Осторожность превыше всего
«Человек ставит трубы размораживаться, а сам при этом уходит заниматься другими делами. Фен или вентилятор, однако, могут в это время перегреться и поджечь стену, в худшем случае огонь распространится слишком быстро, прежде чем домовладелец что-то заметит и успеет самостоятельно устранить возгорание», - предупредила Коби.
Безопаснее всего размораживать трубы с помощью отопительных кабелей или пара, а еще лучше вызвать выполняющих такие работы мастеров. От домашнего тепловентилятора может быть толк, однако в таком случае маленького помощника не стоит ни на миг оставлять без присмотра. Также следует предварительно проверить исправность вентилятора и для дополнительной безопасности иметь под рукой огнетушитель.
«Если домовладельцу известно, что у него замерзают трубы, надо подружиться с прогнозом погоды, с наступлением холодов пускать из крана тонкую струю воды и не счищать с труб снег. Последний представляет собой природную теплоизоляцию. Ни в коем случае не стоит дожидаться новой зимы и минусовых температур, займитесь изоляцией труб уже с приходом тепла», - порекомендовала страховщик.