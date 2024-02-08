Эксперт: разморозка труб может привести к пожару

Также представитель Seesam приводит пример ущерба, когда домовладелец начал размораживать замерзшую трубу на чердаке с виду безобидным маленьким тепловентилятором. Поскольку металлические части внутри вентилятора нагрелись до высоких температур и в воздухе летало много пыли и шерстяного пуха, которые попадали на раскаленные детали, а затем от работы вентилятора - обратно в пыль и в легковоспламеняющуюся среду, начался пожар.

Осторожность превыше всего

«Человек ставит трубы размораживаться, а сам при этом уходит заниматься другими делами. Фен или вентилятор, однако, могут в это время перегреться и поджечь стену, в худшем случае огонь распространится слишком быстро, прежде чем домовладелец что-то заметит и успеет самостоятельно устранить возгорание», - предупредила Коби.

Безопаснее всего размораживать трубы с помощью отопительных кабелей или пара, а еще лучше вызвать выполняющих такие работы мастеров. От домашнего тепловентилятора может быть толк, однако в таком случае маленького помощника не стоит ни на миг оставлять без присмотра. Также следует предварительно проверить исправность вентилятора и для дополнительной безопасности иметь под рукой огнетушитель.

«Если домовладельцу известно, что у него замерзают трубы, надо подружиться с прогнозом погоды, с наступлением холодов пускать из крана тонкую струю воды и не счищать с труб снег. Последний представляет собой природную теплоизоляцию. Ни в коем случае не стоит дожидаться новой зимы и минусовых температур, займитесь изоляцией труб уже с приходом тепла», - порекомендовала страховщик.