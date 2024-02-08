Очередная массовая авария на Таллиннской окружной дороге может повлечь штраф для дорожных служб

Руководитель Пыхьяского отделения Департамента транспорта Виктор Киселев сказал в интервью программе «Репортер» на канале Kanal2, что предприятие по обслуживанию дорог должно было быстрее отреагировать и провести профилактическую обработку шоссе реагентами, ведомство теперь рассматривает вопрос о штрафных санкциях.

В четверг утром на Таллиннской окружной дороге в условиях сильной гололедицы столкнулись ехавшие в одном направлении 11 автомобилей - как грузовых, так и легковых. В результате этой аварии никто не пострадал.

Это уже второй несчастный случай на Таллиннской окружной дороге в новом году. Утром 12 января на 13-м километре произошло ДТП с участием 25 автомобилей. Тогда пострадали 11 человек, восьми из которых потребовалось лечение в больнице.