Полиция продолжает поиски оставившей своего новорожденного ребенка женщины

Начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сообщил, что, как и в начале поисковой операции, главной целью полиции было найти женщину, родившую ребенка, которой, как известно, до сих пор не оказана медицинская помощь.

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Полиция вновь обратилась ко всем, кто мог заметить что-либо подозрительное в районе деревни Сууре-Ляхтру в волости Ляэне-Нигула в воскресенье, 4 февраля, или рано утром в понедельник, 5 февраля.

О своих наблюдениях можно сообщить в полицию по телефонам 51 989 886 или 112 или написать на адрес laane.vihje@politsei.ee.

Полиция также просит всех водителей, чьи автомобили оборудованы видеорегистраторами и кто ехал в районе Сууре-Ляхтру волости Ляэне-Нигула - или по шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в окрестностях этого района в воскресенье, 4 февраля, или в понедельник, 5 февраля, выйти на связь.

«Возможно, ваш видеорегистратор зафиксировал что-то, что может помочь нам найти женщину», - пояснил Таратухин.

«Мы также обращаемся к женщине, родившей ребенка, - если вы прочитаете или услышите эту информацию, пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы могли убедиться, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, и оказать вам помощь и поддержку, если это необходимо», - заверил Таратухин.

В понедельник в полицию поступило сообщение, что в деревне Сууре-Ляхтру волости Ляэне-Нигула обнаружено тело новорожденного.