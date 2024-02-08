Полиция продолжает поиски женщины, которая в понедельник в Ляэнемаа родила ребенка и оставила его.
Полиция продолжает поиски оставившей своего новорожденного ребенка женщины
Начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин сообщил, что, как и в начале поисковой операции, главной целью полиции было найти женщину, родившую ребенка, которой, как известно, до сих пор не оказана медицинская помощь.
Полиция вновь обратилась ко всем, кто мог заметить что-либо подозрительное в районе деревни Сууре-Ляхтру в волости Ляэне-Нигула в воскресенье, 4 февраля, или рано утром в понедельник, 5 февраля.
О своих наблюдениях можно сообщить в полицию по телефонам 51 989 886 или 112 или написать на адрес laane.vihje@politsei.ee.
Полиция также просит всех водителей, чьи автомобили оборудованы видеорегистраторами и кто ехал в районе Сууре-Ляхтру волости Ляэне-Нигула - или по шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в окрестностях этого района в воскресенье, 4 февраля, или в понедельник, 5 февраля, выйти на связь.
«Возможно, ваш видеорегистратор зафиксировал что-то, что может помочь нам найти женщину», - пояснил Таратухин.
«Мы также обращаемся к женщине, родившей ребенка, - если вы прочитаете или услышите эту информацию, пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы могли убедиться, что вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, и оказать вам помощь и поддержку, если это необходимо», - заверил Таратухин.
В понедельник в полицию поступило сообщение, что в деревне Сууре-Ляхтру волости Ляэне-Нигула обнаружено тело новорожденного.