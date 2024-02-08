Сильнее всего число подозрений выросло среди молодых людей иностранного происхождения, родившихся в Финляндии, следует из свежего отчета Центральной криминальной полиции, передает Yle.
В Финляндии значительно увеличилось число ограблений, совершенных детьми младше 15 лет
Количество ограблений, в которых подозреваются лица младше 15 лет, значительно увеличилось. Также моложе стали и жертвы ограблений.
Это следует из отчета, опубликованного 8 февраля Центральной криминальной полицией. В нем сравниваются статистические данные полиции о преступлениях, связанных с совершенными молодежью ограблениями, за период с 2015 по 2023 годы.
Согласно отчету, в 2023 году более чем в половине всех совершенных ограбленияй подозревали лиц моложе 21 года, а в 38% совершенных грабежей подозреваемым был несовершеннолетний.
Наиболее сильный рост числа подозреваемых в совершении ограблений наблюдается среди лиц младше 15 лет. В 2023 году количество подозреваемых среди лиц моложе 15 лет увеличилось на 37 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Сильнее всего число подозрений выросло среди молодых людей иностранного происхождения, родившихся в Финляндии.
Согласно отчету криминльной полиции, новым явлением, которое сопутствует ограблениям, становится видеосъемка и унижение жертвы.