Выставка «Лица Российского Сопротивления» открывается в музее Vabamu в Таллинне. Проект реализован совместно с российскими оппозиционерами, которые были вынуждены покинуть Россию.
Камеры КГБ в Таллинне заполнят россиянами
В музее оккупаций и свободы Vabamu открывается выставка «Лица Российского Сопротивления», которая расскажет о россиянах, выступивших против преступного путинского режима и поплатившихся за это свободой.
«Наши герои - это не только политики, которые вели открытую борьбу за свободу России. Это простые граждане, которые не поверили лживой пропаганде и не приняли вторжение в соседнюю страну. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, ученые, студенты, отцы и матери. Все они заключены в тюрьму на годы. Некоторые - на десятилетия», - говорят организаторы, представители Reforum Space Tallinn.
Цель выставки - рассказать европейским гражданам о судьбах российских политических заключенных, привлечь внимание европейского общества к тотальному нарушению прав человека в России, добиться включения вопроса об освобождении российских политических заключенных в любые коммуникации с российской властью, которые проводятся или будут проводиться в будущем.
Ранее эта выставка прошла на улицах Риги, Вильнюса, Берлина, Праги, Стокгольма, Копенгагена, Осло, Нюрнберга, Дюссельдорфа, Кельна, Мюнхена, Будвы.
Фотографии политзеков несколько дней были доступны и в центре Таллинна, о чем Rus.Postimees рассказывал в октябре 2023 года.
Сейчас выставка переезжает в филиал музея Vabamu, в бывшие тюремные камеры КГБ по адресу Пагари, 1, где будет работать до 10 июня 2024 года.
Открытие выставки запланировано в ближайшую субботу на 17:00. У мероприятия есть своя страничка на Facebook.
Все подробности о проекте доступны на сайте politzk.com