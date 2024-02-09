Камеры КГБ в Таллинне заполнят россиянами

Муниципальный депутат из Москвы, один из героев выставки "Лица Российского Сопротивления" Алексей Горинов во время суда в июне 2022 года держит в руках плакат "Вам еще нужна эта война?". В июле того же года Горинов был приговорен к семи годами лишения свободы за то, что во время обсуждения бюджета своего муниципалитета выступил против выделения денег на мероприятия связанные с празднованием годовщины победы в войне с нацистской Германией, потому что "все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины". В суде Горинов неоднократно заявлял о преступности развязанной Путиным войны. Мужчина стал первым, кто был приговорен к реальному лишению свободы по новой уголовной статье РФ "распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ".

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