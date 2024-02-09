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Камеры КГБ в Таллинне заполнят россиянами

rus.postimees.ee
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Муниципальный депутат из Москвы, один из героев выставки "Лица Российского Сопротивления" Алексей Горинов во время суда в июне 2022 года держит в руках плакат "Вам еще нужна эта война?". В июле того же года Горинов был приговорен к семи годами лишения свободы за то, что во время обсуждения бюджета своего муниципалитета выступил против выделения денег на мероприятия связанные с празднованием годовщины победы в войне с нацистской Германией, потому что "все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины". В суде Горинов неоднократно заявлял о преступности развязанной Путиным войны. Мужчина стал первым, кто был приговорен к реальному лишению свободы по новой уголовной статье РФ "распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ".
Муниципальный депутат из Москвы, один из героев выставки "Лица Российского Сопротивления" Алексей Горинов во время суда в июне 2022 года держит в руках плакат "Вам еще нужна эта война?". В июле того же года Горинов был приговорен к семи годами лишения свободы за то, что во время обсуждения бюджета своего муниципалитета выступил против выделения денег на мероприятия связанные с празднованием годовщины победы в войне с нацистской Германией, потому что "все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины". В суде Горинов неоднократно заявлял о преступности развязанной Путиным войны. Мужчина стал первым, кто был приговорен к реальному лишению свободы по новой уголовной статье РФ "распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ". Фото: AFP / Scanpix

Выставка «Лица Российского Сопротивления» открывается в музее Vabamu в Таллинне. Проект реализован совместно с российскими оппозиционерами, которые были вынуждены покинуть Россию.

В музее оккупаций и свободы Vabamu открывается выставка «Лица Российского Сопротивления», которая расскажет о россиянах, выступивших против преступного путинского режима и поплатившихся за это свободой.

«Наши герои - это не только политики, которые вели открытую борьбу за свободу России. Это простые граждане, которые не поверили лживой пропаганде и не приняли вторжение в соседнюю страну. Это мужчины и женщины, молодые и пожилые, политические активисты, художники, ученые, студенты, отцы и матери. Все они заключены в тюрьму на годы. Некоторые - на десятилетия», - говорят организаторы, представители Reforum Space Tallinn.

Цель выставки - рассказать европейским гражданам о судьбах российских политических заключенных, привлечь внимание европейского общества к тотальному нарушению прав человека в России, добиться включения вопроса об освобождении российских политических заключенных в любые коммуникации с российской властью, которые проводятся или будут проводиться в будущем.

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Ранее эта выставка прошла на улицах Риги, Вильнюса, Берлина, Праги, Стокгольма, Копенгагена, Осло, Нюрнберга, Дюссельдорфа, Кельна, Мюнхена, Будвы.

Фотографии политзеков несколько дней были доступны и в центре Таллинна, о чем Rus.Postimees рассказывал в октябре 2023 года.

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Сейчас выставка переезжает в филиал музея Vabamu, в бывшие тюремные камеры КГБ по адресу Пагари, 1, где будет работать до 10 июня 2024 года.

Открытие выставки запланировано в ближайшую субботу на 17:00. У мероприятия есть своя страничка на Facebook.

Все подробности о проекте доступны на сайте politzk.com

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