В среду премьер-министр Кая Каллас написала письмо бывшему премьер-министру Андрусу Ансипу, где заявила, что Ансип систематически наносит ущерб репутации Партии реформ и не должен баллотироваться на выборах в Европарламент. В качестве одной из причин она указала, что Ансип не поддерживает партию материально.
Для подписчиков
Скандал не утихает: Ансип пожертвовал Партии реформ на евро больше, чем Каллас
В письме Каллас, среди прочего, отметила, что за пределами предвыборной кампании Ансип не поддержал партию ни единым евро. «Даже когда партия испытывала исключительные финансовые трудности. Ты не поддерживал партию, когда принимал участие в муниципальных выборах или выборах в Рийгикогу, когда твоя поддержка была бы крайне полезна. Ты выходишь лишь тогда, когда тебе самому что-то нужно от партии», - написала Каллас.