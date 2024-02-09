Скандал не утихает: Ансип пожертвовал Партии реформ на евро больше, чем Каллас

В письме Каллас, среди прочего, отметила, что за пределами предвыборной кампании Ансип не поддержал партию ни единым евро. «Даже когда партия испытывала исключительные финансовые трудности. Ты не поддерживал партию, когда принимал участие в муниципальных выборах или выборах в Рийгикогу, когда твоя поддержка была бы крайне полезна. Ты выходишь лишь тогда, когда тебе самому что-то нужно от партии», - написала Каллас.