СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление в Тарту, перевернувшийся на шоссе автомобиль, застрявшая в лифте мама с ребенком

8 февраля в полицию поступило сообщение, что 21 декабря в неустановленное время в деревне Оргметса волости Ярве через окно был совершен взлом частного дома, откуда были украдены смарт-часы Apple Watch. Ущерб уточняется.

Мошенничество

8 февраля жительница Рапламаа сообщила в полицию, что 28 января ей пришло сообщение, якобы от Omniva, в котором говорилось, что для получения посылки необходимо подтвердить свой адрес, нажав на ссылку в сообщении. Женщина посчитала сообщение правдивым, нажала на ссылку в сообщении и в открывшейся веб-странице в том числе ввела данные своей банковской карты. При последующей проверке банковского счета женщина обнаружила, что с ее счета без ее ведома были совершены три операции. Ущерб составил 640 евро.

Безопасность на границе

8 февраля было выдано предписание покинуть Эстонии гражданке Лаоса 1985 года рождения и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на один месяц, поскольку она находилась в Эстонии без оснований в течение 11 дней.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, одного гражданина Австралии и одного гражданина Канады.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пять граждан Молдовы, одного гражданина Сербии и одного гражданина России.