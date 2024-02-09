Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил об ограблении квартиры на улице Тяхе в Тарту, а также о нападении пьяного мужчины на свою сожительницу в Пыхья-Таллинне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о перевернувшимся на шоссе Таллинн-Нарва автомобиле, и о маме с ребенком, застрявшей в лифте в Нарве.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление в Тарту, перевернувшийся на шоссе автомобиль, застрявшая в лифте мама с ребенком
Насилие
8 февраля поступило сообщение, что в доме на улице Вихури в Пыхья-Таллинне между 63-летним мужчиной и его 40-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
8 февраля поступило сообщение, что 40-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу в многоквартирном доме на улице Раадику в Ласнамяэ. При этом присутствовал ребенок.
8 февраля поступило сообщение, что 28-летний мужчина напал на 28-летнюю женщину в многоквартирном доме в поселке Вайда волости Раэ.
8 февраля поступило сообщение, что 65-летний мужчина напал на свою 65-летнюю сожительницу в многоквартирном доме в поселке Хаабнеэме волости Виймси. Мужчина был задержан полицией.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Присвоение
Житель Нарвы сообщил в полицию, что знакомый, которому он доверил свою банковскую карту, без его согласия совершил различные операции на сумму 10 600 евро. Точные обстоятельства инцидента выясняются в ходе полицейского расследования.
Ограбление
8 февраля в полицию поступило сообщение, что двое мужчин проникли в квартиру на улице Тяхе в Тарту и украли iPad и компьютер. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
8 февраля в полицию поступило сообщение, что 17 января в неустановленное время в частный дом в селе Тарбья города Пайде через окно вломились неизвестные, и украли альбомы с редкими монетами и часы Tissot. Причиненный ущерб составляет 900 евро.Ущерб составил 900 евро. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
8 февраля в полицию поступило сообщение, что 21 декабря в неустановленное время в деревне Оргметса волости Ярве через окно был совершен взлом частного дома, откуда были украдены смарт-часы Apple Watch. Ущерб уточняется.
Мошенничество
8 февраля жительница Рапламаа сообщила в полицию, что 28 января ей пришло сообщение, якобы от Omniva, в котором говорилось, что для получения посылки необходимо подтвердить свой адрес, нажав на ссылку в сообщении. Женщина посчитала сообщение правдивым, нажала на ссылку в сообщении и в открывшейся веб-странице в том числе ввела данные своей банковской карты. При последующей проверке банковского счета женщина обнаружила, что с ее счета без ее ведома были совершены три операции. Ущерб составил 640 евро.
Безопасность на границе
8 февраля было выдано предписание покинуть Эстонии гражданке Лаоса 1985 года рождения и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на один месяц, поскольку она находилась в Эстонии без оснований в течение 11 дней.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, одного гражданина Австралии и одного гражданина Канады.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию пять граждан Молдовы, одного гражданина Сербии и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
8 февраля на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонии был проверен гражданин России, при проверке документов которого выяснилось, что он находился в Шенгенской зоне без законных оснований в течение восьми дней, причем все эти дни он провел в Эстонии. Человеку было выдано предписание покинуть Эстонию, запрет на въезд сроком на один год и штраф в размере 120 евро. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.
ДТП
8 февраля в 10:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Петербури-теэ в Ласнамяэ столкнулись легковые автомобили BMW и Toyota. Спасатели Мууга прибыли на место происшествия в 10:46 и отключили аккумуляторные клеммы на дымящихся машинах, чтобы исключить риск возгорания. Скорая помощь осмотрела на месте водителя BMW, второй водитель о травмах не сообщал. Далее с инцидентом продолжила заниматься полиция.
8 февраля в 08:25 спасатели Кесклинна отреагировали на дорожно-транспортное происшествие на Ярвекюла-Юри-теэ в поселке Пеэтри, волость Раэ, где столкнулись два автомобиля. С водителями все было в порядке, но образовалась большая пробка. Спасатели отключили аккумуляторные клеммы на одном из автомобилей, чтобы исключить риск возгорания, и оттащили машины на обочину, чтобы восстановить движение. К 09:29 дорога была освобождена, и один из водителей ожидал вызванную эвакуатор. Другой автомобиль смог продолжить движение самостоятельно.
8 февраля в 9:25 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия на улице Папинийду в Пярну. Из-за гололеда легковой автомобиль врезался в столб и начал дымить. Спасатели устранили риск возгорания и убрали автомобиль с дороги.
8 февраля около 18:56 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревню Кальме волости Пыльтсамаа. Люди сами смогли выбраться из машины, оказавшейся на обочине в кювете у деревьев. Спасатели убедились в отсутствии утечки, помогли автомобилю вернуться на дорогу, и люди смогли продолжить путь.
В 9:03 спасатели выехали на шоссе Таллинн-Нарва в деревню Кырккюла волости Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа), где из-за гололеда автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся на бок. Водитель сам смог выбраться из автомобиля, и его здоровье на месте проверили сотрудники скорой помощи. Госпитализация мужчине не потребовалась. Спасатели осмотрели автомобиль, поставили его на колеса и помогли выехать на дорогу. Больших повреждений у автомобиля не было.
Пожары
8 февраля в 14:34 спасатели выехали на Ярвевана-теэ в Кесклинн, где загорелся автомобиль BMW. Людей в автомобиле не было. Спасатели Кесклинна прибыли на место в 14:41 и увидели, что доброжелательный прохожий остановился и заглушил большинство пламени порошковым огнетушителем. Спасатели ликвидировали пожар струей воды. Вероятная причина возгорания - неисправность электрической системы автомобиля. В результате пожара никто не пострадал.
8 февраля в 21:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Вольта в Пыхья-Таллине в заброшенном промышленном здании видны пламя и слышно потрескивание. На происшествие отреагировали спасатели Лиллекюла, которые вошли в здание и увидели, что там горит куча автомобильных шин и другого мусора площадью около пяти квадратных метров. Спасатели потушили пожар к 22:08. В результате пожара никто не пострадал.
Прочее
8 февраля в 18:46 поступило сообщение, что на улице Линда в Нарве мама с маленьким ребенком застряли в лифте. Прибытие службы по ремонту лифтов заняло некоторое время. Прибывшие на место спасатели открыли двери лифта и помогли людям выбраться.
8 февраля в 9:34 поступило сообщение, что в зерносушильном цехе в деревне Роодевялья волости Раквере почувствовался сильный запах газа. Работники покинули здание. Прибывшие на место спасатели обнаружили утечку газа, электричество в здании было отключено, газовые краны закрыты, и началось проветривание помещений. Спасатели обеспечили безопасность на месте до прибытия группы по газовым авариям.