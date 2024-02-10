Жены российских мобилизованных сегодня провели акции в нескольких городах РФ, призывая власти вернуть мужей с войны с Украиной. Их протесты сопровождались спланированной провластной кампанией черного пиара.
Жены мобилизованных РФ – пропагандисту Соловьеву: это у вас же «специальная военная операция»? Ну, вот и оперируйте сами (1)
В ноябре 2023 года тематический Telegram-канал «Путь домой» опубликовал манифест и петицию против бессрочной мобилизации. После этого его участница стали проводить акции протеста.
Сегодня десятое по счету мероприятие прошло в нескольких российских городах. Как сообщает новостной канал Sota, в Москве к могиле неизвестного солдата в Александровском саду выстроилась очередь из участниц «Пути домой», желающих возложить цветы. «Всех женщин сопровождает при этом действии сопровождал часовой», - уточняют журналисты издания. Также, по их словам, к могиле пришел провокатор, в камуфляже, прославляющий войну: «Если бы не СВО, родной город моей жены Луганск был бы в руинах».
На акциях жен мобилизованных в Москве и Екатеринбурге полиция задержала несколько человек, включая журналистов, позже их отпустили. В Екатеринбурге акция прошла у мемориала солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне. Там задержали пятерых активистов, возлагавших цветы к памятнику. Полицейские составили на них административные протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. В Санкт-Петербурге акция прошла без задержаний.
Представительница «Пути домой» Мария Андреева по итогам визита в штаб кандидата в президенты Владислава Даванкова рассказала изданию Sota, что с конца января он не нашел времени встретиться с женами мобилизованных. Она, тем не менее, надеется, что встрече все же состоится, хотя и возмущена снятием с выборов Бориса Надеждина.
«За Андреевой, не скрываясь, следят сразу несколько человек с закрытыми лицами снимающих ее на мобильные телефоны: речь, предположительно, идет о "стримерах" "Волонтерской роты"», - пишут журналисты.
Ранее Мария Андреева рассказывала Rus.Postimees, что жены мобилизованных боятся репрессий со стороны государства, но объясняла, что все действуют исключительно в интересах своих семей. «Вообще власти в преддверии выборов имиджево не выгодно нас обижать. Ну и надеюсь хоть крупицы совести есть у них...» - надеялась она.
До начала акции участницы чата «Путь домой» подверглись спам-атаке. По данным канала Sota, неизвестные разослали им сообщение из Telegram-канала провластного политтехнолога Рамиля Харисова, в котором сообщалось, что «в деятельность движения «Путь домой» вмешивается немецкая разведка», она якобы контролирует поддерживающую акцию женскую политическую организацию Юлии Галяминой «Мягкая сила».
Журналисты также отмечают, что две недели назад перед очередной акцией участницам чата аналогичным образом рассылался «компромат» на Марию Андрееву: время, в которое она давала интервью, анонимы пытались выдать за проведенное с любовником, которым «назначили» оператора-документалиста.
Однако жены мобилизованных продолжают требовать указа о завершении мобилизации.
«Владимиру Соловьеву, который недавно в грубой форме спросил нас "а кто же будет воевать?", мы готовы ответить, - говорится в Telegram-канале «Путь домой». - Официально никакой войны Россия не ведет. Идет "специальная операция", верно же? Ну, вот и оперируйте. От нашего народа только отстаньте, ему воевать, да еще и где-то за границей, незачем. У народа нашего сейчас всенародный Год семьи, когда мужья должны быть с женами, отцы с детьми, сыновья с родителями. Мы все тут за семейные ценности».
«Медленно, тяжело, толчками - но девушки и дамы прозревают, - пишет в своем Telegram-канале публицист Александр Невзоров. - Взрослеют их речи, накаляется непримиримость. Приходит понимание того, что ситуация смертельна для всех. От "выклянчивания личных мужей" - дамы перешли к пониманию "возвращения всех", что означает "полное сворачивание фронтов". Следующим этапом должно стать осознание преступности и беспричинности войны».