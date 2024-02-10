Ранее Мария Андреева рассказывала Rus.Postimees, что жены мобилизованных боятся репрессий со стороны государства, но объясняла, что все действуют исключительно в интересах своих семей. «Вообще власти в преддверии выборов имиджево не выгодно нас обижать. Ну и надеюсь хоть крупицы совести есть у них...» - надеялась она.

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До начала акции участницы чата «Путь домой» подверглись спам-атаке. По данным канала Sota, неизвестные разослали им сообщение из Telegram-канала провластного политтехнолога Рамиля Харисова, в котором сообщалось, что «в деятельность движения «Путь домой» вмешивается немецкая разведка», она якобы контролирует поддерживающую акцию женскую политическую организацию Юлии Галяминой «Мягкая сила».

Журналисты также отмечают, что две недели назад перед очередной акцией участницам чата аналогичным образом рассылался «компромат» на Марию Андрееву: время, в которое она давала интервью, анонимы пытались выдать за проведенное с любовником, которым «назначили» оператора-документалиста.

Однако жены мобилизованных продолжают требовать указа о завершении мобилизации.

«Владимиру Соловьеву, который недавно в грубой форме спросил нас "а кто же будет воевать?", мы готовы ответить, - говорится в Telegram-канале «Путь домой». - Официально никакой войны Россия не ведет. Идет "специальная операция", верно же? Ну, вот и оперируйте. От нашего народа только отстаньте, ему воевать, да еще и где-то за границей, незачем. У народа нашего сейчас всенародный Год семьи, когда мужья должны быть с женами, отцы с детьми, сыновья с родителями. Мы все тут за семейные ценности».

«Медленно, тяжело, толчками - но девушки и дамы прозревают, - пишет в своем Telegram-канале публицист Александр Невзоров. - Взрослеют их речи, накаляется непримиримость. Приходит понимание того, что ситуация смертельна для всех. От "выклянчивания личных мужей" - дамы перешли к пониманию "возвращения всех", что означает "полное сворачивание фронтов". Следующим этапом должно стать осознание преступности и беспричинности войны».