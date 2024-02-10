В воскресенье зона низкого давления расширится над Центральной Европой и Британскими островами, а теплая воздушная масса дойдет даже до Латвии, однако в Эстонии потепления придется подождать еще несколько дней.
В воскресенье погода будет по-прежнему морозной
По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье облачность усилится. Во многих местах пройдет небольшой снег.
Ветер восточный и северо-восточный 3-9 метров в секунду, на островах и побережьях порывы до 14 метров в секунду.
В целом в воскресенье на материке будет морозно: -7-12 градусов, в Вирумаа температура может опуститься до -13-18 градусов, на островах -3-6 градусов.
На Чудском озере ветер восточный и северо-восточный, порядка 3–8 метров в секунду, местами ожидается небольшой снег.
Видимость на озере в основном хорошая. Температура воздуха ночью 12-15 градусов мороза, днем 6-8 градусов ниже нуля.