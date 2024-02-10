В воскресенье погода будет по-прежнему морозной

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье облачность усилится. Во многих местах пройдет небольшой снег.

Ветер восточный и северо-восточный 3-9 метров в секунду, на островах и побережьях порывы до 14 метров в секунду.

В целом в воскресенье на материке будет морозно: -7-12 градусов, в Вирумаа температура может опуститься до -13-18 градусов, на островах -3-6 градусов.

На Чудском озере ветер восточный и северо-восточный, порядка 3–8 метров в секунду, местами ожидается небольшой снег.

Видимость на озере в основном хорошая. Температура воздуха ночью 12-15 градусов мороза, днем 6-8 градусов ниже нуля.