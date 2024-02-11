На следующей неделе начнется суд над скандально известным предпринимателем

Суд назначил слушания на утро 13 февраля. Команда защитников Ластика ранее просила вернуть дело в прокуратуру, но суд не согласился.

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В октябре прошлого года Европейская прокуратура передала в суд дело Марко Ластика и еще восьми физических и юридических лиц по уголовным обвинениям.

Марко Ластику и его брату Эрки Ластику предъявлено обвинение в получении скидки обманным путем, а компании FL Transport предъявлены те же обвинения как юридическому лицу. В пособничестве и подстрекательстве к преступлениям были обвинены Freselle Customs & Logistics OÜ, OÜ Almic и его представитель Алар Антон, жена Марко Ластика Трийн Ластик, семейная холдинговая компания Lastikute Canderos Assets OÜ, компания OÜ Jan Tomson Disain и ее владелец Ян Томсон.

Уже в феврале прошлого года Postimees писал о том, что Европейская прокуратура расследует сомнительную схему Ластика по получению финансирования от EAS.

Компания Ластика GTS Express, позже FL Transport, подала заявку на получение более 230 000 евро от EAS, чтобы вывести свой логистический бизнес на новый глобальный уровень с помощью новых разработок. Заявка, поданная в марте 2018 года, представляла собой красивую историю - оборот и прибыль компании якобы росли, целевыми рынками были Европейский союз, Китай, Индия, США, Великобритания и Россия, рост чистой прибыли прогнозировался на уровне 50 процентов в год.

На самом деле к концу 2017 года положение GTS Express было настолько плачевным, что собственный капитал компании оказался в минусе. Однако EAS поверила в историю Ластика и выделила GTS Express грант в размере 235 439,55 евро на разработку продукта или услуги и еще 91 489,50 евро на разработку и реализацию мероприятий по продажам и маркетингу, писал зимой этого года.