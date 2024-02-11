На этой неделе в СМИ прозвучало много заявлений, усиливающих и без того распространенное в эстонском обществе мнение о том, что предприниматели - ростовщики, а извлечение прибыли достойно осуждения.
КОММЕНТАРИЙ ⟩ Почему в Эстонии столь негативное отношение к предпринимателям?
В четверг на электронную почту журналистов был выслан комментарий министра финансов Марта Вырклаэва, в котором он призывает предпринимателей не использовать повышение налогов в корыстных целях.
Вырклаев упомянул о повышении НСО на два процента, которое вступило в силу в начале этого года.
«Данные показывают, что сети магазинов в полном объеме включили повышение ставки НСО в цены на товары и услуги. В то же время поводом для беспокойства являются цены на продукты питания, которые торговцы еще больше подняли из-за повышения ставки НСО. В январе продукты подорожали аж на три процента за месяц», - прокомментировал Вырклаэв.
Позиция министра финансов понятна - правительство повысило НCО, чтобы залатать дыры в госбюджете, а не для того, чтобы предприниматели повысили свою прибыльность. Но есть и другая сторона - почему предприниматели поднимают цены? С одной стороны, дело в повышении НСО, но есть и другие причины. Например, этой зимой вновь относительно высокие цены на электроэнергию. Электричество в Финляндии дешевле, чем в Эстонии. Из-за выхода из строя электрического кабеля Estlink в один день электроэнергия в Эстонии стоила в семь раз дороже, чем в Финляндии.
В связи с этим вырастут коммунальные расходы магазинов, а из-за увеличения издержек производства могла вырасти и закупочная цена товаров. Кроме того, в торговом секторе ощущается давление на заработную плату, поскольку все люди хотят зарабатывать все больше. Если магазины не пойдут навстречу, то вскоре им будет некого нанимать. К примеру, по словам главы Selver Кристи Ломп, они повышают зарплату сотрудникам на 10 процентов в год.
Поэтому, если магазин решит повысить цены на один процент в конце года или в начале нового года, большим обогащением это считать нельзя. Но, конечно, кто-то поднял в начале года цены и более чем на три процента.
Не должно быть никакой прибыли?
Во вторник в газете Eesti Ekspress было опубликовано интервью с малоизвестным молодежным объединением, члены которого высказали свои взгляды, в частности, на предпринимательство.
На вопрос журналиста, хотели бы они запретить извлечение прибыли, один из молодых членов объединения ответил: «Это скорее плохо, если это приносит прибыль очень небольшому количеству людей».
Конечно, когда владельцы бизнеса получают миллионные прибыли, а работникам платят минимальную зарплату, это оскорбляет достоинство этих работников. Но очень часто компании, получающие прибыль, создают новые рабочие места, повышают заработную плату не чаще одного раза в несколько лет и расширяют свой бизнес.
Часто компании взаимосвязаны. Например, когда сеть магазинов расширяется и открывает новые офисы, у производителей продуктов питания, охранных предприятий, транспортных компаний, строительных компаний и прочих также появляется больше работы. Правда, существуют и предприниматели, которые улучшают свое благосостояние лишь за счет получения прибыли, но это недолговечно, поскольку не позволяет постоянно генерировать новые прибыли.
Весь оборот - это зарплата
На прошлой неделе руководитель компании по управлению отходами Ragn-Sells и председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало заявил, что отношение к бизнесу в эстонском обществе в основном негативное и получение прибыли считается плохим.
По его словам, распространяется мнение, что предпринимательство само по себе является чем-то предосудительным. Мне вспоминается недавний визит в парикмахерскую, где я стал свидетелем странного случая. Клиент подстригся, а когда парикмахер закончил работу, то попросил за это 15 евро. Клиент ответил: «Я бы тоже хотел, чтобы за полчаса работы мне платили 15 евро». Я надеюсь, что такое узкое понимание предпринимательства больше не будет распространяться в эстонском обществе.
Автор статьи – акционер Tallina Kaubamaja Grupp.