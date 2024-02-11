КОММЕНТАРИЙ ⟩ Почему в Эстонии столь негативное отношение к предпринимателям?

Поэтому, если магазин решит повысить цены на один процент в конце года или в начале нового года, большим обогащением это считать нельзя. Но, конечно, кто-то поднял в начале года цены и более чем на три процента.

Не должно быть никакой прибыли?

Во вторник в газете Eesti Ekspress было опубликовано интервью с малоизвестным молодежным объединением, члены которого высказали свои взгляды, в частности, на предпринимательство.

На вопрос журналиста, хотели бы они запретить извлечение прибыли, один из молодых членов объединения ответил: «Это скорее плохо, если это приносит прибыль очень небольшому количеству людей».

Конечно, когда владельцы бизнеса получают миллионные прибыли, а работникам платят минимальную зарплату, это оскорбляет достоинство этих работников. Но очень часто компании, получающие прибыль, создают новые рабочие места, повышают заработную плату не чаще одного раза в несколько лет и расширяют свой бизнес.

Часто компании взаимосвязаны. Например, когда сеть магазинов расширяется и открывает новые офисы, у производителей продуктов питания, охранных предприятий, транспортных компаний, строительных компаний и прочих также появляется больше работы. Правда, существуют и предприниматели, которые улучшают свое благосостояние лишь за счет получения прибыли, но это недолговечно, поскольку не позволяет постоянно генерировать новые прибыли.

Весь оборот - это зарплата

На прошлой неделе руководитель компании по управлению отходами Ragn-Sells и председатель совета Центрального союза работодателей Кай Реало заявил, что отношение к бизнесу в эстонском обществе в основном негативное и получение прибыли считается плохим.

По его словам, распространяется мнение, что предпринимательство само по себе является чем-то предосудительным. Мне вспоминается недавний визит в парикмахерскую, где я стал свидетелем странного случая. Клиент подстригся, а когда парикмахер закончил работу, то попросил за это 15 евро. Клиент ответил: «Я бы тоже хотел, чтобы за полчаса работы мне платили 15 евро». Я надеюсь, что такое узкое понимание предпринимательства больше не будет распространяться в эстонском обществе.

Автор статьи – акционер Tallina Kaubamaja Grupp.