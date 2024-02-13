Автор расследования о розыске Каллас МВД РФ: «Первый такой случай в истории»

Кая Каллас смотрит на восток, утверждая, что ее не запугать объявлением в розыск в России.

Как удалось найти имя Каи Каллас в базе розыска МВД РФ, где работает следователь, который ведет в России уголовное дело премьера Эстонии, за что вообще ищут и почему Латвия стала лидером среди стран Балтии по количеству политиков, которые нужны следователям из Москвы. Об этом мы поговорили с соавтором расследования «Медиазоны», журналистом и редактором этого издания Максимом Литавриным.