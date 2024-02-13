Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии, государственного секретаря, а также в отношении министра культуры Литвы и депутатов латвийского Сейма.
Журналисты независимого российского издания «Медиазона» получили доступ к базе МВД России со списками лиц, объявленных в уголовный розыск. Среди тех, кого российские силовики ищут по обвинениям в уголовных преступлениях, оказалась Кая Каллас.
«В российском розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Вместе с ней российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа», - сообщает «Медиазона» утром 13 февраля в своем исследовании «За кем охотятся силовики».
В базе розыска российского МВД, которая оказалась в распоряжении журналистов, почти 100 тысяч записей по состоянию на февраль 2024 года.
«В базе мы нашли больше 700 иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам», - отмечает издание.
Помимо Каллас в уголовном розыске в России оказался и государственный секретарь Таймар Петеркоп, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис и члены Сейма Латвии. Претензии российских силовиков возникли и к ряду польских политиков и чиновников.
Публично об объявлении в уголовный розыск в РФ политиков стран Балтии и Польши не сообщалось.
Анализ доступных «Медиазоне» данных показывает, что уголовные дела в отношении иностранных политиков связаны с демонтажем советских монументов времен оккупации.
Издание напоминает, что еще в конце 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал подчиненным указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и другие советские монументы.
2 февраля МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии в РФ, чтобы заявить протест планам переноса советских захоронений на Военном кладбище Таллинна.
«Мы можем подтвердить, что временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер была приглашена сегодня в Министерство иностранных дел России для обсуждения вопроса перезахоронений. Эстония приняла к сведению информацию, предоставленную Россией, и подтвердила, что Эстония всегда в таких случаях исходила из общечеловеческих принципов, таких как почтение к могилам и останкам усопших», - сообщили тогда Rus.Postimees в МИД Эстонии.
Тогда же главный путинский следователь Бастрыкин «поручил центральному аппарату ведомства провести доследственную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства». Rus.Postimees подробно рассказывал о планах переноса 39 могил на этом кладбище.
«Медиазона» напоминает, что Следственный комитет РФ в мае 2022 года объявлял, что по поручению того же Бастрыкина будут оценены действия сейма Латвии. Сразу после начала полномасштабнйо войны в Украине депутаты проголосовали за выход из договора с Россией о сохранении военных мемориалов, что позволило сносить в Латвии советские монументы, в том числе памятник советским солдатам в рижском парке Победы.
В августе 2022 года СК РФ сообщил о возбуждении дела об уничтожении захоронений, но никакие имена не назывались.
«В розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, голосовавших за выход из договора о памятниках. Ни один из членов партии «Согласие», высказывавшейся против этого закона, в розыск объявлен не был», - пишет издание, которое получило доступ к базе МВД РФ с розыскиваемыми лицами.
Что касается литовских политиков, то по данным «Медиазоны» Следственный комитет заинтересовался теми, кто связан демонтажем мемориала советским солдатам в Клайпеде, который произошел в июле 2022 года.
«МВД разыскивает мэра Арвидаса Вайткуса, его заместителя, 13 членов городского совета, а также чиновников и двух историков, которые публично поддержали снос памятников - всего 25 человек», - сообщает издание.
В Вильнюсе после решения о демонтаже памятника советским военным в розыск попали не только шестеро депутатов горсовета, но и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
Объявленные в розыск польские политики, тоже могут быть связаны с темой сноса советских мемориалов. МВД РФ розыскивает мэра города Валбжих Романа Шелемея, директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого и замминистра госактивов Польши Кароля Рабенду.
Rus.Postimees обратился за комментариями в пресс-службу правительства Эстонии. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.