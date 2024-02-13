2 февраля МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии в РФ, чтобы заявить протест планам переноса советских захоронений на Военном кладбище Таллинна.

«Мы можем подтвердить, что временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер была приглашена сегодня в Министерство иностранных дел России для обсуждения вопроса перезахоронений. Эстония приняла к сведению информацию, предоставленную Россией, и подтвердила, что Эстония всегда в таких случаях исходила из общечеловеческих принципов, таких как почтение к могилам и останкам усопших», - сообщили тогда Rus.Postimees в МИД Эстонии.

Тогда же главный путинский следователь Бастрыкин «поручил центральному аппарату ведомства провести доследственную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства». Rus.Postimees подробно рассказывал о планах переноса 39 могил на этом кладбище.

«Медиазона» напоминает, что Следственный комитет РФ в мае 2022 года объявлял, что по поручению того же Бастрыкина будут оценены действия сейма Латвии. Сразу после начала полномасштабнйо войны в Украине депутаты проголосовали за выход из договора с Россией о сохранении военных мемориалов, что позволило сносить в Латвии советские монументы, в том числе памятник советским солдатам в рижском парке Победы.

В августе 2022 года СК РФ сообщил о возбуждении дела об уничтожении захоронений, но никакие имена не назывались.