Правительство Каллас не планирует снос Бронзового солдата

Премьер-министр Эстонии, председатель Партии реформ Кая Каллас утверждает, что власти не намерены убирать из публичного пространства Бронзового солдата. Глава правительства ответила на вопрос лидеров оппозиционной Консервативной народной партии Мартина и Марта Хельме.

«У нас нет плана начать сейчас переносить Бронзового солдата», - цитирует слова Каллас ERR.

По словам Каллас исследование общественных настроений, которые были проведены по заказу правительства, говорят о том, что русскоязычное население Эстонии эмоционально больше связано с Эстонией и считает ее своим домом. Поэтому пока Бронзового солдата трогать на станут. По словам Каллас русскоязычная община не хочет новой волны напряжения в обществе, чтобы Россия пришла «освобождать» Эстонию.

Монумент Бронзовый солдат был перенесен из центра Таллинна на Военное кладбище на улице Фильтри в 2007 году. Реализация решения тогдашних властей Эстонии сопровождалось насилием и массовыми беспорядками, которые продолжались несколько дней. По подозрению в хулиганстве и вандализме под стражей в общей сложности оказались около 1200 человек.

В последний раз публично судьбу Бронзового солдата с перспективой вторжения в Эстонию российских войск накануне 9 мая 2022 года связывал пророссийский активист Сергей Чаулин. После инцидента, когда сын депутата Рийгикогу попытался сточить ордена на монументе, Чаулин заявлял, что подобные хулиганские действия провоцируют ввод российских войск в Эстонию.

Сергей Чаулин (справа) около Бронзового солдата. Фото: KAPO

«Думаю, что это может привести к очень нежелательным последствиям, так как война с памятниками очень близко к сердцу воспринимается русским населением в Эстонии. При той ситуации в мире, которая сейчас существует, думаю, что это очень негативный посыл к тому, чтобы сюда даже могли войти российские войска», - говорил тогда активист, который в 2023 году был выдворен в Россию, где он едва не погиб во время теракта.

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Накануне заявления Каллас об отсутствии планов по демонтажу Бронзового солдата Рийгикогу отклонил соответствующий законопроект EKRE.

«Те, кто враждебно относится к нашей независимости, продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. Теперь они там же празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины. Запрет проведения демонстраций 9 мая у Бронзового солдата не решит проблему», - говорилось в пояснительной записке к инициативе оппозиционеров.