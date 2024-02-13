Кая Каллас об объявлении в розыск: Россия не заставит меня молчать

Помимо Каллас в розыске в России оказался и государственный секретарь Таймар Петеркоп, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис и члены Сейма Латвии. Претензии российских силовиков возникли и к ряду польских политиков и чиновников.

Анализ доступных «Медиазоне» данных показывает, что уголовные дела в отношении иностранных политиков связаны с демонтажем советских монументов времен оккупации. Издание напоминает, что еще в конце 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал подчиненным указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и другие советские монументы.

В начале февраля 2024 года Бастрыкин «поручил центральному аппарату ведомства провести доследственную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства» по сообщениям о подготовке перезахоронения на Военном кладбище Таллинна. Rus.Postimees подробно рассказывал о подготовке переноса 39 могил на этом кладбище.



13 февраля в 18:00 Rus.Postimees опубликует интервью с автором расследования «Медиазоны». Из публикации вы в том числе узнаете, как удалось найти имя Каи Каллас в базе розыска МВД РФ и где работает следователь, который ведет уголовное дело в отношении премьера Эстонии.