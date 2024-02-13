Сегодня стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии. «В действиях Российской Федерации нет ничего удивительного, это их обычная тактика запугивания», - в свою очередь прокомментировала Кая Каллас.
Кая Каллас об объявлении в розыск: Россия не заставит меня молчать
«Мы продолжим делать то, что делали раньше - поддерживать Украину, укреплять европейскую оборону, бороться с российской пропагандой, - заявила она. - Российская Федерация считает, что фиктивный ордер на арест заставит Эстонию молчать, но я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны».
«На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, осуществляющиеся так называемыми правоохранительными органами. Ордер на арест один раз в истории моей семьи уже выдавался КГБ. И я уже говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился. Наши действия не заслуживают запугивания», - добавила премьер-министр.
Напомним, что Россия объявила в розыск высокопоставленных чиновников Эстонии и Литвы. Журналисты независимого российского издания «Медиазона» получили доступ к базе МВД России со списками лиц, объявленных в розыск. Среди тех, кого российские силовики ищут по обвинениям в уголовных преступлениях, оказалась Кая Каллас.
«В российском розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Вместе с ней российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа», - сообщает «Медиазона» утром 13 февраля в своем исследовании «За кем охотятся силовики».
В базе розыска российского МВД, которая оказалась в распоряжении журналистов, почти сто тысяч записей по состоянию на февраль 2024 года.
«В базе мы нашли больше семисот иностранцев, которых разыскивают из-за войны в Украине или по политическим делам», - отмечает издание.
Помимо Каллас в розыске в России оказался и государственный секретарь Таймар Петеркоп, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис и члены Сейма Латвии. Претензии российских силовиков возникли и к ряду польских политиков и чиновников.
Анализ доступных «Медиазоне» данных показывает, что уголовные дела в отношении иностранных политиков связаны с демонтажем советских монументов времен оккупации. Издание напоминает, что еще в конце 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал подчиненным указание заняться властями Эстонии, где демонтировали мемориал с танком Т-34 в Нарве и другие советские монументы.
В начале февраля 2024 года Бастрыкин «поручил центральному аппарату ведомства провести доследственную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства» по сообщениям о подготовке перезахоронения на Военном кладбище Таллинна. Rus.Postimees подробно рассказывал о подготовке переноса 39 могил на этом кладбище.
13 февраля в 18:00 Rus.Postimees опубликует интервью с автором расследования «Медиазоны». Из публикации вы в том числе узнаете, как удалось найти имя Каи Каллас в базе розыска МВД РФ и где работает следователь, который ведет уголовное дело в отношении премьера Эстонии.