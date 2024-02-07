Ср, 7.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Могилы советских солдат в Таллинне готовят к переносу: куда, когда и сколько

Иван Скрябин
, журналист
Copy

Эстонский военный музей объяснил Rus.Postimees, зачем готовит перенос почти сорока могил рядом с Бронзовым солдатом. Ранее тема вызвала возмущение Москвы и вызов в МИД РФ временной поверенной в делах Эстонии.

О том, что Эстонский военный музей планирует перенести несколько могил на Военном кладбище Таллинна, СМИ писали еще три месяца назад. Тогда директор музея Хеллар Лилль сообщил Postimees, что выкопать, перенести и снова закопать планируется останки из 18-ти могил. Необходимость этих манипуляций объяснялась желанием освободить проход к монументу кавалерам ордена Креста Свободы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх