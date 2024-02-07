Россия обвинила Эстонию в саботаже в связи с выборами президента

Москва обвинила страны Балтии в игнорировании требований России обеспечить безопасность на выборах на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллинне.

«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», - говорится в заявлении.

Как заявил российский МИД, «создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права».

МИД указал, что продолжит добиваться исполнения странами Балтии своих обязательств и в случае продолжения саботажа будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти стран Балтии за такую позицию.