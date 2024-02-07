Могилы советских солдат готовят к переносу в Таллинне. Куда, когда и сколько

О том, что Эстонский военный музей планирует перенести несколько могил на Военном кладбище Таллинна, СМИ писали еще три месяца назад. Тогда директор музея Хеллар Лилль сообщил Postimees, что выкопать, перенести и снова закопать планируется останки из 18-ти могил. Необходимость этих манипуляций объяснялась желанием освободить проход к монументу кавалерам ордена Креста Свободы.