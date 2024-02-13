Правовая комиссия поддерживает прекращение договора о правовой помощи между Россией и Эстонией

Председатель комиссии Эдуард Одинец отметил, что соответствующий договор между двумя государствами предполагает взаимное доверие к правовым системам. Однако пока агрессивная война России против Украины продолжается, ни о каком доверии по отношению к восточному соседу не может быть и речи.

«Начав войну, Россия нарушила международное право и принципы Устава ООН, совершила в Украине тяжкие военные преступления, нарушила права человека и международное гуманитарное право, - сказал Одинец и отметил, что ввиду этого у Эстонии не может быть доверия по отношению к правовой системе России. - Двусторонние отношения между Эстонией и Россией следует сохранять лишь в той мере, в которой они являются необходимыми».

Участники заседания отметили, что связи с Россией по причине войны сократились, а официальных запросов о помощи стало меньше. Также было отмечено, что возможность сотрудничества с Россией по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется, но в дальнейшем при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.