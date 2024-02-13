Сегодня, 13 февраля, на заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение проект закона, призванный денонсировать подписанный в 1993 году в Москве и вступивший в силу в 1995 году договор о правовой помощи между Эстонией и Россией.
Правовая комиссия поддерживает прекращение договора о правовой помощи между Россией и Эстонией
Председатель комиссии Эдуард Одинец отметил, что соответствующий договор между двумя государствами предполагает взаимное доверие к правовым системам. Однако пока агрессивная война России против Украины продолжается, ни о каком доверии по отношению к восточному соседу не может быть и речи.
«Начав войну, Россия нарушила международное право и принципы Устава ООН, совершила в Украине тяжкие военные преступления, нарушила права человека и международное гуманитарное право, - сказал Одинец и отметил, что ввиду этого у Эстонии не может быть доверия по отношению к правовой системе России. - Двусторонние отношения между Эстонией и Россией следует сохранять лишь в той мере, в которой они являются необходимыми».
Участники заседания отметили, что связи с Россией по причине войны сократились, а официальных запросов о помощи стало меньше. Также было отмечено, что возможность сотрудничества с Россией по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется, но в дальнейшем при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.
Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года и автоматически продлевается каждые пять лет. Для денонсации договора следует уведомить об этом другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода действия договора. Нынешний пятилетний период завершится 18 марта 2025 года. Таким образом, ноту о денонсации необходимо передать России до 18 сентября 2024 года.
На заседании комиссии инициированный правительством законопроект представили министр юстиции Калле Лаанет, советник службы уголовного права и производства отдела уголовной политики Министерства юстиции Лаура Вайк, советник отдела международного сотрудничества в сфере юстиции Юлия Держило и руководитель службы частного права отдела правовой политики Вайке Муруметс.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о денонсации Договора между Эстонской Республикой и Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (362 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 21 февраля.
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