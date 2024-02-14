Госсекретарь Таймар Петеркоп заявил в среду в эфире утренней программы Telehommik на телеканале Kanal 2, что решение России объявить его в розыск – это признание хорошо выполненной работы.
Петеркоп: объявление в розыск – это признание за хорошо выполненную работу
«Это тактика запугивания. Россия не является правовым государством и использует свои собственные институты для влияния на другие страны, и это следует воспринимать как часть информационной войны», - сказал Петеркоп.
Судя по информации, поступившей из России, Петеркоп заявил, что он находится под следствием и в розыске из-за того, что, по мнению Кремля, он сыграл ведущую роль в демонтаже советских памятников.
«Меня это не пугало, и поначалу казалось, что это розыгрыш», - сказал Петеркоп, добавив, что позже, посмотрев, что это повлечет за собой на самом деле, стало ясно, что сейчас есть страны, куда ехать не стоит.
По словам Петеркопа, у него нет причин бояться этого шага России, и ему не пришлось ничего менять в своей жизни.
Власти РФ объявили Каю Каллас и Таймара Петеркопа в розыск
Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии, государственного секретаря, а также в отношении министра культуры Литвы и депутатов латвийского Сейма.
Журналисты независимого российского издания «Медиазона» получили доступ к базе МВД России со списками лиц, объявленных в уголовный розыск. Среди тех, кого российские силовики ищут по обвинениям в уголовных преступлениях, оказалась Кая Каллас.
«В российском розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Вместе с ней российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа», - сообщила «Медиазона» утром 13 февраля в своем исследовании «За кем охотятся силовики».