Петеркоп: объявление в розыск – это признание за хорошо выполненную работу

«Это тактика запугивания. Россия не является правовым государством и использует свои собственные институты для влияния на другие страны, и это следует воспринимать как часть информационной войны», - сказал Петеркоп.

Судя по информации, поступившей из России, Петеркоп заявил, что он находится под следствием и в розыске из-за того, что, по мнению Кремля, он сыграл ведущую роль в демонтаже советских памятников.

«Меня это не пугало, и поначалу казалось, что это розыгрыш», - сказал Петеркоп, добавив, что позже, посмотрев, что это повлечет за собой на самом деле, стало ясно, что сейчас есть страны, куда ехать не стоит.

По словам Петеркопа, у него нет причин бояться этого шага России, и ему не пришлось ничего менять в своей жизни.

Власти РФ объявили Каю Каллас и Таймара Петеркопа в розыск

Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии, государственного секретаря, а также в отношении министра культуры Литвы и депутатов латвийского Сейма.

Журналисты независимого российского издания «Медиазона» получили доступ к базе МВД России со списками лиц, объявленных в уголовный розыск. Среди тех, кого российские силовики ищут по обвинениям в уголовных преступлениях, оказалась Кая Каллас.

«В российском розыске впервые в истории оказалась глава другого государства - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, высказывавшаяся за снос советских памятников. Вместе с ней российские власти разыскивают госсекретаря страны Таймара Петеркопа», - сообщила «Медиазона» утром 13 февраля в своем исследовании «За кем охотятся силовики».