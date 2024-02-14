В Эстонии российские граждане и серопаспортники должны сдать оружие

Соответствующее требование прописано в новой версии Закона об оружии, принятой Рийгикогу в феврале 2023 года.

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В общей сложности поправка к Закону затронет в Эстонии 1300 человек. По данным Департамента полиции и погранохраны, у 437 из них срок разрешения на оружие истекает 15 марта, рассказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Райво Кюйт на брифинге коммуникационного бюро правительства для русскоязычных СМИ.я

Если лицо не сдало оружие своевременно, то, согласно статье 89 Закона об оружии, это может повлечь штраф до 300 штрафных единиц или арест. Если же оружие скрывается сознательно, то это классифицируется как уголовно наказуемое деяние по статье 418 Пенитенциарного кодекса и может повлечь тюремный срок. Вице-канцлер пояснил, что если владельцы оружия не сдадут его в полицию своевременно, полиция сама придет за оружием.

Еще 480 человек, владеющих оружием, являются лицами без гражданства. У них разрешение на оружие будет действовать до конечной даты. Причина в том, что у них есть возможность за это время ходатайствовать о получении эстонского гражданства, и, если они его получат, то смогут продлить и свое разрешение на оружие, пояснил вице-канцлер.