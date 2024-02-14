Подача деклараций о доходах зачастую сопровождается ожиданием: из-за большого количества клиентов, которые одновременно время пытаются зайти в среду самообслуживания Налогово-таможенного департамента (MTA), сайт начинает «подвисать». Изменится ли что-то в этом году? Отвечает руководитель сферы услуг для физических лиц MTA Анника Оя.
АЖИОТАЖ ⟩ Налоговый департамент: если вход в среду самообслуживания занимает время, это не значит, что она не работает
По словам Оя, хотя для клиентов, которые собираются декларировать доходы, не предвидится серьезных изменений, в прошлом году Налогово-таможенный департамент (MTA) совместно с Центром информационных технологий Министерства финансов и партнером по развитию, компанией Nortal, провел масштабное обновление системы.
«В прошлом году подача деклараций впервые осуществлялась в отдельной системе, благодаря чему среда самообслуживания MTA, в которой бизнес-клиенты подают декларации о доходах, не несла никакой дополнительной нагрузки в период подачи декларации о доходах для физических лиц», - сказала Оя.
Придется немного подождать
Оя поясняет: тот факт, что вход в среду самообслуживания MTA занимает несколько минут, не означает, что система не работает. Все системы имеют ограничения, регулирующие количество пользователей, с целью предотвращения хакерских атак, которые могут вывести систему из строя на неопределенное время. Таким образом, цель регулирования количества клиентов (и необходимости ждать несколько минут, чтобы войти в систему) заключается в том, чтобы предоставить частным и бизнес-клиентам возможность завершить нужные действия в разумные сроки.
Когда подавать декларацию? Разницы нет
По словам Оя, нет разницы, подавать декларацию 15 февраля или, к примеру, 1 марта, поскольку скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от времени или порядка подачи декларации.
«Возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые подали декларацию через среду самообслуживания MTA, начнется 5 марта. Возврат по бумажным декларациям начнется в середине марта», - сказала Оя.