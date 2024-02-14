АЖИОТАЖ ⟩ Налоговый департамент: если вход в среду самообслуживания занимает время, это не значит, что она не работает

По словам Оя, хотя для клиентов, которые собираются декларировать доходы, не предвидится серьезных изменений, в прошлом году Налогово-таможенный департамент (MTA) совместно с Центром информационных технологий Министерства финансов и партнером по развитию, компанией Nortal, провел масштабное обновление системы.

Руководитель сферы услуг для физических лиц НТД Анника Оя. Фото: Tairo Lutter

«В прошлом году подача деклараций впервые осуществлялась в отдельной системе, благодаря чему среда самообслуживания MTA, в которой бизнес-клиенты подают декларации о доходах, не несла никакой дополнительной нагрузки в период подачи декларации о доходах для физических лиц», - сказала Оя.

Придется немного подождать

Оя поясняет: тот факт, что вход в среду самообслуживания MTA занимает несколько минут, не означает, что система не работает. Все системы имеют ограничения, регулирующие количество пользователей, с целью предотвращения хакерских атак, которые могут вывести систему из строя на неопределенное время. Таким образом, цель регулирования количества клиентов (и необходимости ждать несколько минут, чтобы войти в систему) заключается в том, чтобы предоставить частным и бизнес-клиентам возможность завершить нужные действия в разумные сроки.

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Когда подавать декларацию? Разницы нет

По словам Оя, нет разницы, подавать декларацию 15 февраля или, к примеру, 1 марта, поскольку скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от времени или порядка подачи декларации.

«Возврат переплаченного подоходного налога клиентам, которые подали декларацию через среду самообслуживания MTA, начнется 5 марта. Возврат по бумажным декларациям начнется в середине марта», - сказала Оя.