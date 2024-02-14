Министерство иностранных дел сегодня, 14 февраля, вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с информацией, распространенной через СМИ, о решении Российской Федерации добавить имена премьер-министра Эстонии Каи Каллас и государственного секретаря Эстонии Таймара Петеркопа в список разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.
В Министерство иностранных дел Эстонии вызван временный поверенный в делах России
Представитель Министерства иностранных дел выразил временному поверенному в делах России недовольство в связи с тем, что имена эстонских официальных лиц внесены в список разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России. Министерство иностранных дел запросило у поверенного письменное объяснение по этому вопросу.
Кроме того, Министерство иностранных дел информировало представителя России, что такие шаги со стороны Российского государства не окажут желаемого влияния на нашу политику, и Эстония не изменит своего курса в поддержке Украины.
Ранее МИД Латвии также вызвал на ковер временного поверенного в делах России.