В Министерство иностранных дел Эстонии вызван временный поверенный в делах России

Представитель Министерства иностранных дел выразил временному поверенному в делах России недовольство в связи с тем, что имена эстонских официальных лиц внесены в список разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России. Министерство иностранных дел запросило у поверенного письменное объяснение по этому вопросу.

Кроме того, Министерство иностранных дел информировало представителя России, что такие шаги со стороны Российского государства не окажут желаемого влияния на нашу политику, и Эстония не изменит своего курса в поддержке Украины.

Ранее МИД Латвии также вызвал на ковер временного поверенного в делах России.