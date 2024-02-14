Сетевой оператор: энергосистема Балтии готова в любой момент отключиться от российской электросети

Сейчас ведутся активные работы по развитию инфраструктуры, и большая их часть к февралю 2025 года будет завершена.

«Уже реализованы такие проекты, как Курземская дуга и третий латвийско-эстонский интерконнектор. Они очень важны для того, чтобы страны Балтии теперь могли синхронизировать свои системы электроснабжения с остальной Европой», – сказал Ирклис.

Он отметил, что на данный момент также завершена реконструкция соединения Валмиера – Тарту и к середине года завершится реконструкция соединения Валмиера – Тсиргулийна. Таким образом, фактически будет три новых интерконнектора с Эстонией.

В активной стадии сейчас находится и проект синхронных компенсаторов в стран Балтии – в каждой будет по три компенсатора. В Латвии первый из них будет находиться в Гробине и запустить его планируется в конце этого года, а следующие два – в Вентспилсе и Ликсне – будут закончены в течение 2025 года.

Помимо этого, будут созданы системы накопительных электроэнергетических батарей, по которым сейчас завершается закупка. Предполагается, что проект будет реализован до конца 2025 года и обеспечит необходимую инфраструктуру для стабилизации сети и поддержания в ней необходимых балансирующих мощностей, когда Латвия синхронизируется с европейскими сетями.

Как сообщил председатель правления AST, закупка батарей немного задержалась – она должна была завершиться еще в середине прошлого года, но заявку подал только один претендент по более высокой цене, чем планировалось. В связи с этим закупка была прекращена.

«Хотя мы потеряли немного времени, теперь мы получили более выгодное в финансовом плане предложение», – отметил Ирклис.

Ирклис напомнил, что первоначально синхронизация была запланирована на конец 2025 года – начало 2026 года, но летом прошлого года страны Балтии договорились, что с учетом геополитических рисков синхронизация должна произойти уже к февралю 2025 года.

По этой причине к февралю в рабочем состоянии будут еще не все синхронные компенсаторы, как и батареи еще не будут готовы к работе, сказал Ирклис.