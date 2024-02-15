Правящая Партия реформ все чаще становится объектом острой критики, с которой в ее адрес выступают уже не только оппозиционные партии, но и другие участники правящей коалиции. Кроме того, и в самой партии наблюдается нечто вроде внутреннего разлада, потому что у Каи Каллас возникла очень горячая полемика с Андрусом Ансипом. О том, сумеет ли Партия реформ справиться с этим кризисом, вернуть себе подрастерянную популярность, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал журналист «Радио 4» Артур Аукон.
Журналист Артур Аукон: Ансип нужен реформистам, без него часть их избирателей ушла бы к «Отечеству»
Выдержки из беседы:
- Наверное, при всей остроте выяснения отношений между Каей Каллас и Андрусом Ансипом, в Партии реформ нет такого сильного внутреннего противостояния между разными лагерями, как это было недавно у центристов? Никакой раскол Партии реформ не грозит?
- Конечно, не грозит. Ситуация совершенно иная. У Партии реформ же не менялся лидер в последнее время. А о том, что в Партии реформ существуют как минимум два крыла, две группировки, об этом известно давно. Люди, которые наблюдают за эстонской политикой последние 10-15 лет, знают, что эти группировки постоянно противоборствуют. И то одно, то другое крыло выходит на ведущую позицию. Да, критика со стороны Андруса Ансипа вышла не поверхность, но ни о каком расколе сейчас речи точно не идет.
- Есть ли в конфликте между Каей Каллас и Андрусом Ансипом действительно какое-то идейное содержание, на самом ли деле они видят будущее партии очень по-разному? Или же главная причина шумного выяснения отношений - всего лишь дележка евродепутатских кресел в Брюсселе?
- Нет, я думаю, что Европарламент здесь скорее был только поводом для письма Каи Каллас, которое она отправила своим однопартийцам. Но в действительности речь идет именно об идейном конфликте и о разных взглядах на развитие даже не партии, а всего государства. Разных взглядах на финансовую и на экономическую политику Эстонии. И если почитать все резкие заявления, которые Андрус Ансип делал за последние девять месяцев, они содержали критику именно финансово-экономических шагов правительства.
И претензии Каи Каллас к Андрусу Ансипу звучали примерно так: дорогой Андрус, я не знаю, чем ты занимаешься там в Европарламенте, но похоже, что ты занимаешься там внутренней политикой, ты постоянно критикуешь меня и мое правительство, и, таким образом, ты стал самым главным критиком правительства, опережая в этом даже оппозиционные партии.
Дальше претензии Каи Каллас развиваются так, что Ансип вредит имиджу партии, и именно поэтому ему не стоит баллотироваться в Европарламент, ведь сам он ни копейки не внес на предвыборную кампанию… Ну и так далее. И это действительно очень резкое заявление, когда глава партии говорит кому-то из однопартийцев: я не хочу, чтобы ты баллотировался.
При этом даже из уст сторонников Каи Каллас звучали мнения о том, что Ансипу, конечно же, нужно баллотироваться. Насколько мне известно, до сих пор ведется активная и бурная переписка внутри партии. От некоторых реформистов доводилось слышать, что это такое чтиво на каждый день. Каждое утро приходит на внутреннюю почту какое-нибудь письмо от Андруса Ансипа, которое написано в его фирменном ироничном стиле. И заканчивается словами «Продолжение следует».
Так что здесь кресло и место в списке на выборах в Европарламент - это отнюдь не причина всего этого. Причина - это все-таки очень разные взгляды на политику.
- Насколько рискованны для реформистов эти склоки в контексте выборов в Европарламент? Нет ли опасности, что у их избирателей возникнет отвращение к этому выяснению отношений, и они начнут смотреть в сторону других партий, или же решат не голосовать?
- Нет, я думаю, все как раз наоборот, Партия реформ от этой ссоры даже выиграет. Конечно же, в обществе растет недовольство самой Каей Каллас, а также Партией реформ. У них сейчас довольно низкие рейтинги. И, конечно же, оппозиционные партии, в первую очередь - «Отечество» и Урмас Рейнсалу, будут делать свою предвыборную кампанию именно на критике в адрес Каи Каллас.
И вот для того, чтобы эти протестные голоса избирателей реформистов, которым не нравится Кая Каллас, совсем от партии не ушли, для этого и существует Андрус Ансип, главный внутренний критик Каи Каллас. И в итоге у сторонников Партии реформ будет возможность сделать выбор в пользу или одного известного реформиста, или другого.
- Когда закончилась забастовка учителей, громко подчеркивалось, что средства для выполнения требований педагогов были изысканы министрами от «Ээсти 200» и социал-демократов. О чем говорит эта ситуация? Младшие коалиционные партнеры за счет проблем старшего решили набрать очки в свою копилку?
- Вполне возможно, что социал-демократы именно так и делают. А вот у партии «Ээсти 200» сейчас совершенно другие проблемы. Да, Кристина Каллас остается одним из самых популярных министров, что подтверждают последние исследования. Но сейчас может закачаться кресло под другим министром от «Ээсти 200», министром экономики Тийтом Рийсало.
Те, кто следят за историей с проектом персонального государства, знают, что она развивается. Если изначально казалось, что это просто критика со стороны журналистов, то теперь видно, что эта тема уже несколько дней остается на поверхности, и вполне можно представить, что Тийту Рийсало придется оставить свой пост.
- Но лидер партии вчера громко выступил в защиту Рийсало…
- Да, разумеется, но очень похоже на то, что просто так этот конфликт не затихнет. И тогда перед «Ээсти 200» встанет проблема кадровой политики. Партия молодая, специалисты в ее рядах есть, но их не так много. Это у той же Партии реформ нет проблем с тем, чтобы заполнить любые министерские посты буквально за один день. Они могут даже объявить конкурс, и все кандидаты окажутся вполне достойными для должности министра.
А вот у «Ээсти 200» кадровая проблема может возникнуть, и тут нужно будет смотреть, как поведут себя реформисты и соцдемы. Так что эта коалиция действительно может переформатироваться. Ясно лишь, что при этом составе парламента любую коалицию и любое правительство будут возглавлять реформисты, такова сейчас парламентская математика.
Но у Партии реформ есть возможности для рокировочки, например, они могут в один момент вместе с возможной сменой Каи Каллас на посту главы партии сменить и какого-то младшего партнера в коалиции.
- То, что социал-демократы не торопятся менять состав власти в Таллинне, подтверждает, что они - вовсе не покорные слуги реформистов, как говорят их недоброжелатели?
- Я думаю, что власть во всей стране и власть в Таллинне - это две традиционно совершенно разные игры. В Таллинне соцдемы оказались в очень выгодной роли: благодаря им сохраняется власть в столице. Поэтому, как в неофициальном порядке говорится многими политиками, соцдемы в Таллинне могут рассчитывать на любые уступки со стороны центристов.
- Рейтинги центристов упали практически до десяти процентов. В рейтинговой яме, в которую свалились центристы, они уже достигли дна, или еще нет? Возможно ли продолжение их падения? Могут ли они свалиться уже поближе к пятипроцентной отметке?
- Уж совсем ниже пятипроцентного барьера центристы в ближайшие годы, скорее всего, не упадут. Но совершенно очевидно, что они уже не относятся к важнейшим политическим силам в стране.
Те избиратели, которых умели притягивать к себе и Танель Кийк, и Юри Ратас, потеряны для центристов окончательно. Действительно, как говорят сейчас не только критики центристов, но и нейтральные наблюдатели, Центристская партия станет нишевой партией, которая в определенных регионах будет показывать неплохие результаты. А вот всенародной любви центристы, вероятно, снискать уже больше не смогут.
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