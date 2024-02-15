Журналист Артур Аукон: Ансип нужен реформистам, без него часть их избирателей ушла бы к «Отечеству»

И претензии Каи Каллас к Андрусу Ансипу звучали примерно так: дорогой Андрус, я не знаю, чем ты занимаешься там в Европарламенте, но похоже, что ты занимаешься там внутренней политикой, ты постоянно критикуешь меня и мое правительство, и, таким образом, ты стал самым главным критиком правительства, опережая в этом даже оппозиционные партии.

Дальше претензии Каи Каллас развиваются так, что Ансип вредит имиджу партии, и именно поэтому ему не стоит баллотироваться в Европарламент, ведь сам он ни копейки не внес на предвыборную кампанию… Ну и так далее. И это действительно очень резкое заявление, когда глава партии говорит кому-то из однопартийцев: я не хочу, чтобы ты баллотировался.

При этом даже из уст сторонников Каи Каллас звучали мнения о том, что Ансипу, конечно же, нужно баллотироваться. Насколько мне известно, до сих пор ведется активная и бурная переписка внутри партии. От некоторых реформистов доводилось слышать, что это такое чтиво на каждый день. Каждое утро приходит на внутреннюю почту какое-нибудь письмо от Андруса Ансипа, которое написано в его фирменном ироничном стиле. И заканчивается словами «Продолжение следует».

Так что здесь кресло и место в списке на выборах в Европарламент - это отнюдь не причина всего этого. Причина - это все-таки очень разные взгляды на политику.