Мартин Хельме: cлова Госсуда ничего не значат для нас

Вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги отметил на заседании, что Госсуд в среду не удовлетворил третью поданную EKRE жалобу. «Благом, которое защищают в госсуде, не может быть злоупотребление проистекающими из мандата депутата прав, которое представляет обширная обструкция в парламенте», - процитировал Кивимяги решение госсуда.

Мартин Хельме заявил, что слова Госсуда ничего для него не стоят. «Госсуд четко говорит, что нынешняя оппозиция может делать что угодно. Потому что у власти либеральный режим и это устраивает являющимся частью либеральной вертикали власти либеральным судьям в Тарту», - сказал он.

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«Слова Госсуда ничего не значат для нас. Нет никакой разницы, все это часть нынешних кругов власти. У нас, похоже, больше нет никаких правил. А если вы сами выбросили все правила в окно, не удивляйтесь, что и мы не будем следовать правилам. Нет правил, которым пришлось бы следовать», - добавил он.